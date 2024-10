Pitanje budžetskih mesta na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu, zbog kojeg je u utorak protestovala grupa studenata, trebalo bi da bude regulisano do sredine oktobra, izjavio je v. d. dekana FPN Darko Nadić

„Postoje procedure koje treba da budu ispoštovane, ali generalno ne vidim niti proceduralne, niti suštinske prepreke za to“, rekao je Nadić.

Studentima koji protestuju rečeno je da će na Nastavno-naučnom veću biti predloženo povećanje budžetskih mesta kao što je bilo svake godine dosad, kao i povećanje sufinansirajućih mesta za sto, te da maksimalno sufinansiranje bude 90 odsto.

Veoma važna sufinansirajuća mesta

U utorak pre podne ispred FPN studenti su protestovali protiv odluke ukidanja 30 odsto budžetskih i dve trećine sufinansirajućih mesta na svim godinama studija.

Sufinansirajuća mesta su studentima važna, jer mali broj bude na budžetu, iako imaju formalne uslove da budu na budžetu.

Navedeno je da je 180 najboljih studenata imalo olakšicu da im se školarina smanji od 10 do 90 odsto, a sada će jedna trećina imati mogućnost da im bude umanjena za 60 odsto, a ostali će plaćati puni iznos.

„Mi ne znamo da li bismo nazvali ovo blokadom. Mi smo samo podržali zahtev studanta da izađu na protest i da javno predstave neslaganje sa odlukama Nastavno-naučnog veća. Spremni smo da budemo ovde dok to žele, da predložimo mere“, rekla je Ela Zeković ispred studentske organizacije Demos, preneo je N1.

Propust saziva studenata

Ona je navela i da je prethodni saziv studenata propustio da reguliše ovu oblast.

„Sufinansiranje je odlučeno 26. septembra na sednici, a što se tiče budžetskih mesta, praksa je da studentski parlament traži svake godine dodatnu tačku dnevnog reda na poslednjoj sednici, da bi se obezbedila dodatna mesta. Ove godine to nije urađeno. Imali smo uvid u tačke dnevnog reda koji su studentski predstavnici prethodnog saziva tražili na toj sednici. Ta tačka se nije našla u mejlu koji je poslat profesorima i dekanu. Mi smo saznali tu informaciju ali nadali smo se da će biti rešenja ranije – nismo hteli da iznsimo u javnost da ne bi stvorili zabunu“, navela je ona.

Kako kaže, organizacije je u ponedeljak saznala da će tako da se postupa.

„Reagovali smo. Odluka koju želimo jeste: da uputimo molbu kao studetntski predstavnici Nastavno-naučnom veću, kako bi moglo da se odlučuje o tome. Nije obaveza da profesori to rade, praksa je da to urade studentski predstavnici. To je prethodni saziv propusti da uradi“, zaključila je ona.

Izvor: FoNet