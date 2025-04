Oko 600-700 koala eutanazirano je nakon što je udarom groma izbio požar u nacionalnom parku Budj Bim u Australiji, objavio je u utorak (15. aprila) YahooNews.

DEECA (Odeljenje za energetsku životnu sredinu i klimateske akcije) donelo je odluku da zbog požara, prenaseljenosti, suše i nedostatka hrane, preživele koale budu upucane iz helikoptera, jer su šumski požari uništili više od 2.000 hektara staništa, ostavljajući koale gladne, dehidrirane i povređene.

Kako prenosi udruženje Prijatelji Zemlje Melburn (Friends of the Earth Malbourne), odstrel koala iz vazduha se nikada ranije nije dogodio i ovo je najnovija horor priča o koalama iz regiona, koja obuhvata brojne događaje odstrela koala u poslednje dve decenije.

Zdravlje životinja procenjuje veterinar iz helikoptera, koji posmatra zdravstveno stanje koala sa udaljenosti od čak 30 metara, prenose Prijatelji Zemlje Melburn, dodajući da su dva helikoptera koja je ugovorila vlada primećena kako lete iznad nacionalnog parka.

DEECA tvrdi da je udaljenost helikoptera od tla tolika jer je Budj Bim stari vulkan kamenitog terena, te je pristup otežan.

