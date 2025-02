Premijer srpske Vlade Miloš Vučević podneo je pre sedam dana (28. januar) ostavku. Na televiziji.

Međutim, prema Ustavu Srbije i Zakonu o Vladi, put ka ostavci premijera i članova Vlade nešto je drugačiji – predsednik Vlade ostavku dostavlja predsednici Narodne skupštine, te slupština na prvoj narednoj sendici bez rasprave ostavku konstatuje. Vladi prestaje mandat danom konstatacije ostavke predsednika Vlade, navedeno je u Ustavu i Zakonu o Vladi.

Iako je prošlo nedelju dana otkako se premijer Vučević obratio javnosti rečima da podnosi ostavku, sednica Skupštine na kojoj bi ona trebalo da bude konstatova i dalje nije održana, što faktički znači da prestanak njegovog mandata i mandata čitava Vlade nije prestao.

Sednica Skupštine bila je zakazana za sredu 28. januara, ali je otkazana u istom danu kada se javnosti obratio i premijer. Termin vanrednog zasedana Narodne skupštine na kome bi ostavka mogla da bude konstatovana, zasada nije poznat.

“Vreme” je uputilo Vladi Republike Srbije, kabinetu premijera i Narodnoj skupštini pitanja kada će biti održana senica Skupštine na kojoj bi ostavka trebalo da bude konstatovana i da li je premijer Vučević ostavku dao samo na televiziji ili je uputio predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, kako je po zakonu i Ustavu predviđeno, međutim, niko nije odgovorio na naše upite.

Prvo naredno redovno zasedanje Skupštine, prema Zakonu o Narodnoj skupštini, počinje prvog radnog dana u martu, što je ove godine 3. mart. To u praksi znači da će, ukoliko vanredno skupštinsko zasedanje ne bude održano u međuvremenu, mandat premijera važiti do tada i to u slučaju da je zaista podneo ostavku predsednici Narodne skupštine.

Kada Narodna skupština konstatuje ostavku predsednika Vlade, predsednik Republike je dužan da pokrene postupak za izbor nove Vlade. Ako Narodna skupština ne izabere novu Vladu u roku od 30 dana od dana konstatacije ostavke predsednika Vlade, predsednik Republike je dužan da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore.

Advokat Rodoljub Šabić u objavi na društvenoj mreži X (Iks) zapitao se da li će vlast odugovlačiti sa konstatovanjem ostavke do redovnog zasedanja, da bi se onda računao rok od 30 dana za izbor nove Vlade, dodajući da bi u tom slučaju, kada taj rok istekne, skupštinski izbori mogli da budu raspisani za sredinu juna.