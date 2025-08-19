Osvrćući se na nedavne događaje u Valjevu i drugim gradovima, Srđan Milivojević iz DS-a poručuje da se policija ponaša kao stranačka vojska, a ne kao služba građana i države

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević ocenio je za „Vreme“ da postupanje zaposlenih u MUP-u Srbije u poslednjih nekoliko dana pokazuje da „u našoj zemlji imamo partijsku policiju“.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova se ponašaju kao da su zakletvu položili nad političkim programom Srpske napredne stranke, a ne Ustavom Republike Srbije. Oni se ponašaju kao da na rukavu imaju amblem SNS-a a ne grba Srbije. Neverovatno je da ljudi sa takvom lakoćom zaboravljaju zakletvu i odredbe zakona. Zaboravljaju da su i oni građani naše države, bez obzira što obavljaju službenu dužnost“, rekao je Milivojević.

Dodaje da je policija napravila niz teških krivičnih dela.

„Jedan od kolovođa tih zloupotreba koje se tiču nečovečnog ponašanja i zlostavljanja u službi je Marko Kričak, komandant sada već zloglasne Jedinice za zaštitu ličnosti. Ona u svom sastavu ima 15 grupa i 15 odeljenja, a ima i antiterorističku grupu, i prosto je neverovatno da su oni na ulici“, istakao je Milivojević.

Zato je postavio javno pitanje ministru i direktoru policije i samom Marku Kričku: „Šta ti ljudi rade na ulici? Zašto primenjuju brutalnu silu“?

„Ono što smo videli u Valjevu zahteva mnogo više od mera koje je DS proglasio, a to je da ćemo imena i prezimena policajaca koji krže zakon biti dostavljena zvaničnicima Evropske unije, sa predlogom da im se izrekne mera zabrane ulaska u zemlje EU“, zaključio je Milivojević.