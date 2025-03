Po ugledu na studente koji pešače od grada do grada u Srbiji, prosvetni radnici uputili su se u marš od Beograda do Čačka

Grupa prosvetnih radnika okupljenih u neformalnom udruženju Udružena prosveta Srbije krenula je u marš iz Beograda do Čačka dug 160 kilometara.

Njihova akcija, pod sloganom „Korak do slobode”, počela je u ponedeljak (3. mart). Prosvetni radnici će do 6. marta hodati do Čačka.

Prvog dana plan je da se stigne do Obrenovca, odnosno Stublina. Narednog dana, 4. marta, trebalo bi da stignu do Ljiga, a 5. marta uveče u Gornji Milanovac. Dolazak u Čačak planiran je 6. marta u 13 sati.

„Očekujemo da nam se usput priključe kolege i svi građani i da tako ujedinjeni stignemo do cilja – Slobode, Čačak! Pružamo podršku kolegama koji trpe pritiske već nedeljama, da im pokažemo da smo i mi tu uz njih, da nisu sami. Povezali smo jug i sever Srbije i ustanove svih nivoa vaspitno-obrazovnog procesa. Korakom do slobode”, navodi se na Instagram stranici Udružene prosvete Srbije.

U Čačku će 6. marta od 15 časova biti održan veliki skup prosvetnih radnika.

Poziv na obustavu i ove nedelje

Podsetimo, u toku je još jedna nedelja poziva na totalnu obustavu nastave u školama, a prema podacima Asocijacije škola u štrajku, prošle nedelje je oko 500 škola bilo u obustavi, a u 400 su časovi bili skraćeni na 30 minuta.

Iz te Asocijacije napominju da to nisu kompletni podaci o svim zaposlenim u školama koji su u obustavi ili u štrajku, već oni koji su njima dostupni.

Neformalnu grupu Udružena prosveta Srbije čine: Aktiv škola u obustavu Pančevo, Asocijacija škola u štrajku Beograd 2, Asocijacija škola u štrajku Zaječar, Asocijacija škola u štrajku Užice, Asocijacija škola u štrajku Čačak, Zdravitas nije za vas, Muzičke i baletske škole, Pobunjeni Univerzitet, Proaktiv Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, Prosveta Srbije uz studente, Prosveta uz studente Novi Sad, PULS osnovnih škola, PULS srednjih škola, Ujedinjene zemunske osnovne škole UZOŠ, Slobodni univerzitet Novi Sad, Ujedinjena prosveta Banata, Forum beogradskih gimnazija i Forum osnovnih i srednjih škola Šabac.