Sećamo se Mateje, Gabi i Arsena

Poziv

11.avgust 2025. S.Ć.

Beograd sa Dedićima: Pamtimo samo sretne dane

U utorak u 20.30, kod Terazijske česme , Beograđani će se okupiti u znak sećanja na Dediće, Arsena, Matiju i Gabi, kao malo hvala za silnu ljubav i lepotu koju su decenijama nesebično delili sa nama