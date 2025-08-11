Premijer osudio napade na sina Miloša Vučevića, ali nije komentarisao oštru retoriku Vučića, Brnabić i drugih funkcionera, iako je takva praksa predstavnika vlasti gotovo svakodnevna

Premijer Srbije Đuro Macut oštro je osudio uvrede i klevete na račun Mihaila Vučevića, sino predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, nazivajući ih „napadom na temelje ljudskog dostojanstva“. Ali dok brani sina bivšeg premijera, Macut ne pominje niz uvredljivih izjava i govora mržnje iz redova vlasti — od Vučićevog prozivanja opozicije kao „izdajnika“ do Brnabićkinih optužbi da protivnici „pumpaju mržnju“. Primere toga su veoma česti, ali izgleda da u premijerovoj verziji političke kulture oni ne zavređuju osudu.

Naine, Macut je u pisanoj izjavi naveo da napad na Mihaila Vučevića nije samo lični napad, već i napad na bivšeg premijera i sadašnjeg savetnika predsednika Republike, Miloša Vučevića.

„Ne postoji ništa gore u jednom društvu nego da se nečija deca napadaju sa političkom konotacijom – to je čin koji prevazilazi političke razlike i pogađa same temelje ljudskog dostojanstva“, rekao je premijer.

Dodao je da u demokratskom društvu nema mesta za manipulacije zasnovane na neproverenim informacijama i iznošenju neistina, jer takva praksa „urušava poverenje građana, polarizuje društvo i nanosi nepopravljivu štetu javnom diskursu“.

Premijer je pozvao medije, građane i političke aktere da se uzdrže od neosnovanih optužbi i govora mržnje i da doprinesu izgradnji političke kulture zasnovane na činjenicama i međusobnom poštovanju.

„Lažovi“, „izdajice“ i „državni neprijatelji“

Ipak, Macut se nije osvrnuo na niz primera govora mržnje i uvredljive retorike koju poslednjih godina koriste visoki funkcioneri iz redova vlasti, uključujući predsednika Aleksandra Vučića, predsednika Skupštine Miloša Vučevića i bivšu premijerku Anu Brnabić.

Podsetimo, Vučić je više puta Mariniku Tepić nazivao „lažovom“, „izdajnicom“ i „državnim neprijateljem“, dok je formalno osuđivao nacionalne uvrede. Tu je i Ana Brnabić, koja je opoziciju optužila da „pumpa laži i mržnju“ i da u parlamentu pokazuje „nasilje koje prelazi svaku granicu pristojnosti“. Takođe, Brnabić je tvrdila da „tajkunski mediji vode kampanju mržnje protiv Vučića“.

Pristup premijera Macuta zbog toga potvrđuje pravilo da najviši državni funkcioneri iz redova SNS konstantno oštro reaguju na napade usmerene ka vrhu vlasti, ali zato po pravilu izostavljaju kritike na račun svojih članova i rukovodstva, kada isto to radi.

Inače, reagovanje premijera Đura Macuta je usledilo nakon saopštenja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Sadu u kome je gradski odbornik Miša Bačulov optužen da je „gnusno i besprizorno“ napao porodicu predsednika SNS Miloša Vučevića, tvrdeći da je njegov sin organizovao bacanje farbe na kuću komšije.

Bačulov je u objavi na Instagramu optužio pristalice SNS da su, predvođeni Vučevićevim sinom, gađali farbom kuću njegovog komšije, navodeći da je meta zapravo bio on.

