Završen je sastanak predstavnika opozicije sa predsednicom Skupštine Srbije i rukovodstvom Radio televizije Srbije. Opozicija je zahtevala veće prisustvo u informativnom programu RTS-a, uz zamerke o tome kako su do sada građani informisani tokom predizbornog perioda, dok iz javnog servisa kažu da su oni do sada izveštavali profesionalno

Završen je sastanak predsednice parlamenta Ane Brnabić i predstavnika poslaničkih grupa, sa rukovodstvom Radio-televizije Srbije, koje su predvodili generalni direktor Dragan Bujošević i glavni urednik Informativnog programa Nenad Stefanović, a tema je izveštavanje Javnog servisa tokom izborne kampanje.

Opozicija je iznela zamerke i podatke koje su ranije CRTA I ODHIR objavili o tome da izveštavanje javnih servisa nije bilo proporcionalno i uravnoteženo, na šta su predstavnici RTS-a rekli da oni imaju drugačije statističke pokazatelje o tome kako je državni servis obavljao posao tokom predizbornog perioda.

Nakon sastanka koje je trajao dva ipo sata, predsednik Demokratske stranke Dragan Lutovac rekao je da nije reč o borbi za sekunde u javnom servisu.

“Mi se ovde borimo za to da građani budu informisani. To znači ne samo za građane koje mi ovde predstavljamo, a koji su potpuno zapostavljeni. To je preko million građana Srbije koji su glasali za opoziciju. Nego za sve građane, i za one koji su glasaali za vlast, jer ako budu informisani kako treba, možda će taj odnos snaga biti sasvim drugačiji”, rekao je Lutovac.

Predstavnik Zeleno-levog fronta, Radomir Lazović rekao je su predočili predstavnicima RTS-a da je 91 odsto prostora u informativnom programu RTS-a posvećeno Aleksandru Vučiću i SNS-u, zbog čega je 60 odsto građana mislilo da je Vučić kandidat na lokalnim izborima.

“To je ozbiljna manipulacija javnom sferom. Mi imamo potpunu dominaciju Srpske napredne stranke na javnom servisu I tražili smo da se to promeni, tako što smo ponudili neka konkretna rešenja”, rekao je Lazović.