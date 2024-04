Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac najavio je juče nakon skupštinskog kolegijuma razgovore u vezi sa predstojećim izborima s predstavnicima Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine od petka, a zatim sa ostalim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću.

Dok deo opozicije koja učestvuje na izborima očekuje promenu uređivačke politike i više učešća na RTS-u, struka upozorava da dosadašnji način funkcionisanja vlasti Srpske napredne stranke govori u prilog tome da se neće odreći jedne od glavnih poluga njihove vlasti – Nacionalnog javnog servisa.

Fonet / Aleksandar Barda Aleksandar Jovanović Ćuta: „Vlast malo spustila loptu“

Ćuta: Vlast spustila malo loptu, nadam se promenama

Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka ocenio je za „Vreme“ da mora doći do promene uređivačke politike, kao i da su predstavnici vlasti spremni da popuste.

„Sve se menja, pa i to mora da se promeni. Trinaest godina Srbi ne mogu da oslobode RTS, ali desiće se i to“, uveren je Jovanović.

Na pitanje na koji način će se promeniti uređivačka politika i kako će SNS „pustiti“ RTS, odgovara: „Ne znam. To ne zna niko. Mi smo tražili da u njihovim informativnim emisijama vreme koje bude pripadalo opoziciji bude proporcionalno onome što smo osvojili 17. decembra na izborima. Da li će se to desiti, ne znam“.

Otkriva da će se o promeni uređivačke politike na RTS-u više znati u petak, nakon sastanka u Skupštini Srbije, na kojoj će učestvovati predstavnici poslaničkih grupa i direktor Nacionalnog javnog servisa Dragan Bujošević.

„Nadam se da će se nakon tog sastanka znati više o uređivačkoj politici RTS-s tokom predstojeće izborne kampanje“, rekao je lider Ekološkog ustanka.

Ocenjuje i da je vlast „spustila loptu“, i nada se da može da dođe do kompromisa.

„Vidim da je Branabić malo spustila loptu u poslednjoj sedmici i vidim da su oni spremni da popuste. Ne kažem da će se sve promeniti, ali mislim da su malo promenili kurs i da će biti tako. Nešto će dati, ali ne znam koliko. Meni se čini kao da je vlast izgubila energiju. Vidim ih po Skupštini kako reaguju, nisu više tako agresivni, nisu kao pušteni sa lanca. Vidim da su malo olabavili, ali ne znam kako će se ponašati ubuduće“, rekao je Jovanović.

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug Jelena Jerinić

Jerinić: Promeniti izveštavanje ne samo u toku predizborne kampanje

Poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić kaže za „Vreme”da je opozicija ranije predlagala konkretne mehanizme kako da se obezbedi plularizam u medijima, i napominje da to vlast nije prihvatila.

„To je sadržano u našim zahtevima još u martu. Tu bi trebalo da se uključe i stručna novinarska udruženja, da definišu uputstva za to. Drugo, tražili smo tražili smo smenu rukovodstva RTS-a i smenu članova REM-a. To nije prvi put, jer smo u dva navrata zahtevali isto i u oktobru prošle godine“, rekla je Jerinić.

Međutim, kaže ona, početkom aprila je SNS, odnosno Ana Brnabić ponudila razvore sa medijima o izveštavanju u toku predizborne kampanje.

„Dogovoreno je da u petak obavimo razgovore sa javnim servisima, sa RTS-om i RTV-om, a zatim da se nastave razgovori i sa drugim medijima. Mi smo insitrirali da se ukaže na zamerke i na rad medija sa nacionalnom frekvencijom. Dok sa druge strane, SNS insistira da mora da se razgovara i sa grupom Junajted medija“, podseća Jerinić.

Ističe važnost činjenice da se ovde ne radi samo o načinu izveštavanja u toku izborne kampanje.

„Radi se o sveukupnom izveštavanju, posebno u informativnom programu jer se preko RTS-a ustvari sprovodi funkcionerska kampanja, za šta je oduvek OIDHR i zabrinut. Dakle, ne radi se o našoj nameri, kako nas optužuju,da uređujemo javni servis. Već se radi o sprovođenju jedne od OIDHR preporuka. To će i biti naš stav kada do tih razgovora dođe“, zaključila je Jerinić.

Foto: Tanjug Foto: Tanjug

Veljanovski: Bez promene vlasti nema promene na RTS-u

Rade Veljanovski, profesor u penziji Fakulteta političkih nauka, ocenio je u razgovoru za „Vreme“, povodom zahteva dela opozicije za profesionalizacijom i poboljšavanjem izveštavanja RTS-a, da će se to teško dogoditi ukoliko ne dođe do smene vlasti. On je ukazao da vladajuća koalicija nije i neće prihvatiti zahteve koji se tiču promene uređivačke politike Javnog servisa.

„Uređivačka politika godinama nije kako treba. I naravno da je onda strašno teško zamisliti da je uopšte moguće da se za mesec dana, do održavanja izbora, to promeni. To je nemoguće, pogotovo što u RTS-u postoji rukovodstvo koje zahteve za promenom uređicvačjke politike tumači kao pritiske. U tome im za pravo daju i predstavnici izvršne i vlasti, i REM i drugi“, smatra Veljanovski.

Prema njegovim rečima, situacija je u potpunom ćorsokaku, jer je nemoguće regulatorno naterati ljude koji rade i koji su odgovorni u Javnom servisu da rade onako kako treba da rade.

Sve piše u zakonu koga se niko ne drži

„U zakonima sve piše. Oi nisu idealni, ali u velikoj meri implementiraju evropske standarde i iskustva. Međutim, ljudi koje rade ‘unutra’ jednostavno to ne poštuju. Ponašaju se mimo zakona, odnosno nastavljaju sa odnosom kakav je nekada imala državna radio-televizija, a to je da je vlast neprikosnovena. I mi imamo sada jednu neverovatnu situaciju. Iz REM-a čujemo da je strašno teško proceniti kome to treba iz opozicije dati prostora u javnom servisu, kada je opozicionih stranaka toliko, i pitaju se koliko im prostora treba dati“, rekao je Veljanovski.

Smatra da smo došli u šizofrenu situaciju, do nečega što apsolutno nije nikakav kriterijum u demokratskim medijskim sistemima.

„Jednostavno, u RTS-u i u REM-u ne shvataju da ako se danas osnuje politička stranka, koja nema nikakvog uticaja, da je dužnost javnog servisa da joj posveti bar nekoliko minuta jer je to njihova uloga – da javnosti prezentuju sve što postoji i da tu nema reciprociteta. Oni to ne znaju i zato tako i rade“, predočava sagovornik „Vremena“.

Nužna promena u REM-u

Kaže da bi se promenila situacija ukoliko bi se u REM doveli ljudi koji rade po zakonu, i koji bi na osnovu svojih ovlašćenja imenovali nove ljude u Upravnom odboru RTS-a, koji bi izabrali nove direktore i glavne i odgovorne urednike.

Podseća da je u oktobru rok za novo konstituisanje REM-a, kao i da ostaje da se vidi da li će se sprovesti ono što u zakonu piše da treba da se promeni ceo sastav REM-a.

Ništa bez promene vlasti

Veljanovski ocenjuje da do promena u uređivačkoj koncepciji RTS-a nije moguće doći bez promene vlasti.

„Ova vlast neće dati medije, neće ih ispustiti iz svojih ruku. I kao što vidimo, oni stalno proizvode svoje rezervne položaje. Ako jednog dana pod pritiskom domaće i međunarodne javnosti ‘puste’ javni servis, već su se izborili, uz podršku evropskih faktora, da Telekom može da ima svoje medije, kao i da Informer ima i televiziju“, zaključuje Veljanovski.

Ukazuje da vlast u informativnom i propagandnom segmentu ide korak ispred opozicije i da im je neograničena moć omogućila sve to. Shodno tome, sve ukazuje na to da bez promene vlasti neće doći ni do promene uređivačke politike RTS-a.