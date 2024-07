Ko je slušao zajedničku konferenciju za medije Aleksandra Vučića, Olafa Šolca i Maroša Šefčoviča zaista bi mogao da poveruje da je rudarenje litujuma nešto što je istorijska šansa za Srbiju. Što se garancija za očuvanje životne sredine tiče – svodi se na to da će garant biti trenutni predsednik Srbije

Ako nisu bila dovoljna uveravanja američkog i britanskog ambasadora i nemačke ambasadorke u Srbije da je litijum nešto što je Srbima bogom dano i da bi bilo blasfemično da ga ne iskoriste, to su danas u Beogradu na zajedničkoj konferenciji za medije u Palati Srbija potvrdili kancelar Nemačke Olaf Šolc i potpredsednik Evropske komisije za energetiku Maroš Šefčovič, naravno sa domaćinom, predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem

Tom svečanom prilikom potpisani su Memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima kao Pismo o namerama o razvoju lanca vrednosti emobilnosti sa nekolicinom kompanija, što reče Vučić sve „krem de la krem industrije i finansijskih organizacija“, između ostalih sa Mercedesom, tj. Dajmler Bencom, i Rio Tintom.

Istorijska šansa

Reč je prvi imao predsednik Srbije koji je, kaže, razmišljao kako da se obrati ljudima, a onda se obratio ocenom da sve što je potpisano predstavlja lansirnu rampu za kvantni skok Srbije u budućnost i da je zbog toga veoma ponosan.

Insistirao je Vučić na tome da će se sve po pitanju projekta „Jadar“ raditi transparentno i osetio potrebu da pred uvaženim gostima naglasi da je on, eto, kao niko nikada pre njega, na predsedničkim izborima u dva navrata dobio najveće poverenje građana, te da će se on lično starati o tome da se sve po pitanju rudarenja litijuma u Srbi radi po najvišim svetskim ekološkim standardima.

A tu su kao garant i nemački vladajući Zeleni, a zna se šta oni misle o njemu, a i on o njima, a ni oni nemaju ništa protiv.

Nema Srbija more, nema dovoljno nafte, nema gasa, ali ima litijum, rekao je Vučić i sanjario o najmanje 6 milijardi direktnih investicija, o fabrikama katoda, baterija, proizvodnji električnih automobila u Srbiji, o celom „lancu vrednosti“ koji će preporoditi zemlju, o svemu onom što je cvrtao na svojoj kineskoj elektronskoj tabli, pre nego što je čestitato građanima Srbije na onome, što se upravo odigralo.

Nemački pristup

Kancelar Šolc je takođe naglasio da je projekat „Jadar“ dobar za Srbiju i rekao nešto što je veoma bitno: da se Nemačka zalaže za to da se tamo gde se rudare sirovine prave i fabrike koje stvaraju dodatnu vrednost, drugim rečima, da mora da se odustane od onoga što se nekada zvala „kolonijalizacija“, i da se ekonomski jačaju partnerske zemlje.

Težinom svog kancelarskog položaja i on je obećao da će se u Srbiji voditi računa da se sprovode najviši mogući ekološki standardi, principi za očuvanje životne sredine i biodiverziteta, te da Nemačka kao privredna sila koja se pridržava Zelene agende ima mnogo iskustva sa tim.

Naravno da se osvrnuo i na „evropsku perspektivu“ Srbije i Zapadnog Balkana, ma šta to u međuvremenu značilo.

Sledeći sastanak je najavio za oktobar.

A potpredsednik Evropske komisije za energetiku Maroš Šefčovič je rekao da je ovo „istorijski dan za Srbiju“ i sve u tom tonu.

Garancije za očuvanje životne sredine

Novinar Euronews Srbija je potom Šolcu postavio pitanje da li Nemačka može da garantuje da će životna sredina u Dolini Jadra biti očuvana, a Ševčoviču da li je EU spremna da žrtvuje jednu teritoriju zarad svoje Zelene agende?

Ako je upitan prevod na srpski valjao, Šolc nije dao direktan odgovor na to pitanje, već da će se sprovoditi najviši mogući standardi, a to je onda sličnim rečima ponovio i Šefčovič.

Sve se svodi na to da će ekološki garant biti Aleksandar Vučić, što je on i rekao, jer da on sve radi u interesu Srbije i njenih građana, pa tako i zdrave životne sredine.

Zabrinutim meštanima iz Gornjih Nedeljica i okoline, kao i građanima zavedenim propagandom je pružio ruku i obećao da će sa njima pričati, a onim trećima koji ovu litijumsku priču koriste ne bi li njega srušili, koje je baš briga za istinu, sa njima neće da priča jer neće da ga slušaju.