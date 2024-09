Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je da će most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici biti otvoren, ali da to ne znači da je to protiv Srba

Premijer Kosova Aljbin Kurti je tokom posete severnom delu Kosovske Mitrovice novinarima rekao da su prištinske vlasti spremne za otvaranje mosta, ali da čekaju saglasnost zemalja Kvinte i Kfor.

On je istakao da će most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici biti otvoren, ali da to ne znači da je to protiv Srba.

Na konstataciju da su Srbi ne žele da most bude otvoren i upitan da li će kosovske vlasti njih po tom pitanju čuti, Kurti je rekao da „sloboda kretanja mora da se poštuje“, piše KoSSev.

„Od 2016. godine postoji sporazum u Briselu da najkasnije do 2017. godine most treba da bude otvoren. On će i biti otvoren, ali ne protiv ikoga, nego za dobrobit svih nas. Za ekonomski imidž države je važno da se on otvori, za protok kapitala i robe. Mi ne želimo da otvaramo most protiv Srba, naprotiv: Mi želimo da i Srbi, i Bošnjaci, i Albanci mogu slobodno da se kreću preko tog mosta“, rekao je Kurti.

U blizini nedavno zatvorene zgrade u kom su bile srpske institucije, najavio je izgradnju parka.

„Ovde treba izgraditi nove zgrade, treba novi prostor, sa zelenilom. Da ljudi uživaju u zelenoj atmosferi, a ne samo asfalt i ove stare zgrade. Opština ima plan da ovde za građane napravi park“, rekao je Kurti.

On je rekao da nije mnogo upućen u naredni sastanak predstavnika Beograda i Prištine koji se očekuje u Briselu.

„Ne znam da li će biti sastanka, ako bude ne znam kad, ako budem ne znam na koju temu. Moramo da saznamo malo više, pa da damo odgovore“

Poručio je da strane sada imaju Sporazum koji treba da se implementira, i da, po njegovom miščkenju, Srbija ne priznaje taj sporazum.

„Oni ne priznaju sporazum koji su sami prihvatili. Sada su uvideli da zbog velikosrpske ideologije, taj sporazum nije prihvatljiv. Mislim da treba da poštujemo Osnovni sporazum i da ga implementiramo“, rekao je Kurti.

Izvor: KoSSev