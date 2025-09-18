Finansijska istraga protiv bivših ministara Tomislava Momirovića, Gorana Vesića i još 12 osoba zbog sumnje da su oštetili državni budžet za 115 miliona dolara prilikom rekonstrukcije pruge Novi Sad-Kelebija stoji u mestu jer Vesić nije saslušan pošto je u bolnici

Akcija hapšenja bivšeg ministra Tomislava Momirovića i ostalih osumnjičenih koju je naredilo Tužilaštvo za organizovani kriminal izvedena je pompezno 1. avgusta.

Njima je, nakon što su saslušani, određen pritvor, a jedino se u pritvoru nisu našle dve osobe – jedan osumnjičeni je bio u bekstvu, a drugi, bivši ministar Goran Vesić, u bolnici pošto je iznenada, dan pre hapšenja, hospitalizovan, piše KRIK.

Stvari su ubrzo krenule nabolje po osumnjičene – već posle dve nedelje nekima od njih pritvor je ukinut, a nekima, poput Momirovića i Vesića, zamenjen kućnim pritvorom.

Zakočila je i istraga jer, kako otkriva KRIK, do danas niko od svedoka nije pozvan u tužilaštvo i ispitan. Razlog je to što je Vesić u bolnici i nije saslušan.

„Ispitivanje svedoka moguće je nakon saslušanja svih osumnjičenih, pa kako kod osumnjičenog Vesića postoje razlozi koji predstavljaju smetnju za njegovo saslušanje, to nije bilo moguće zakazati ispitivanje svedoka”, odgovorili su iz tužilaštva za KRIK.

Tužilaštvo je zato donelo naredbu za veštačenje Vesićevog zdravstvenog stanja kako bi se utvrdilo da li je dovoljno zdrav da bude saslušan. Rezultati veštačenja se očekuju i uskoro će biti poznata i odluka o postupanju u odnosu na osumnjičenog Vesića, navodi tužilaštvo.

Još razloga zašto istraga tapka u mestu

Ovo, međutim, nije jedini razlog što istraga tapka u mestu.

Postoji problem i sa Udarnom grupom koja je formirana kako bi istražila tokove novca koji se odnose upravo na projekat „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)“.

Nakon što je tužilaštvo krajem avgusta produžilo na još šest meseci rad ove grupe iz nje su se povukli predstavnici drugih institucija i ona je praktično prestala da postoji.

„Nakon donošenja ove naredbe, rukovodioci organa čiji su pripadnici članovi Udarne grupe, povukli su saglasnost za dalji rad Udarne grupe i to direktor policije, direktor Poreske uprave i Uprave za sprečavanje pranja novca”, piše u odgovoru tužilaštva za KRIK.

Tužilaštvo navodi da policija koči istragu i time što im još nije dostavila deo dokumentacije koju je prikupila tokom rada ove grupe, iako su to od njih tražili.

Ceo tekst pročitajte na sajtu KRIK-a.

Izvor: KRIK