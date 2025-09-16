Optuženi su osumnjičeni da su počinili teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika. Tužilaštvo predlaže pritvor za sve optužene

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu podiglo je danas optužnicu protiv 13 optuženih za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici i zatražilo određivanje protvora za sve njih zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo.

Optuženi su osumnjičeni da su počinili teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika.

„Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u dopuni istražnog postupa u potpunosti postupilo po Odluci Veća Višeg suda u Novom Sadu br. KV. 1408/24 koja je dostavljena ovom tužilaštvu 11.04.2025. godine. Poslednja istražna radnja je preduzeta dana 12.9.2025. godine, nakon čega je dana 15.9.2025. godine doneta Naredbu o završetku dopune istrage čime je okončan istražni postupak“, precizirano je iz VJT.

Ko su optuženi

Optužnicom su obuhvaćeni:

G. V, bivši ministar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

J. T, bivši v.d. generalnog direktora „Infrastruktura železnice Srbije“

A. D, bivši v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

N. Š, bivši generalni direktor „Infrastruktura železnice Srbije“

S. N, odgovorni projektanta građevinske konstrukcije

M. J, glavni projektant idejnog projekta

Lj. M. M, glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu

M. S, izvestilac Republičke revizione komisije

J. S. M, lice odgovorno za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu

Z. S. M. i D. J, lica odgovornа za izvođenje građevinskih radova

M. G. i D. T, lica odgovornih za stručni nadzor nad izvođenjem radova

Zbog čega su optuženi

Optužnica je podignuta zbog krivičnih dela kojima je omogućena upotreba javnog objekta – stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola;

zbog krivičnog dela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade;

zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

VJT predlaže pritvor za sve

„Optužnicom je predloženo da Viši sud u Novom Sadu prema svim okrivljenima odredi pritvor zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka“, navodi VJT.

Takođe, u cilju zaštite interesa svih oštećenih, optužnicom je predloženo da sud ovlašćenim licima dosudi imovinskopravne zahteve.

Predloženo je i da se svim optuženima izrekne mera bezbednosti Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, kao i da se svi optuženi obavežu da u celini naknade troškove krivičnog postupka.

VJT ističe da su navodi optužnice su potpunosti potkrepljeni prikupljenim dokazima koji potvrđuju opravdanu sumnju da su optuženi izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu očekuje da će Optužnica u najkraćem roku da stupi na pravnu snagu za sve optužene, čime bi na javnom suđenju započelo izvođenje dokaza u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti pred sudom.