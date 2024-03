Suđenje Veljku Belivuku i članovima njegove kriminale grupe koji su optuženi za više ubistava, otmice i silovanje moraće da krene iz početka jer predsednica sudskog veća Vinka Beraha Nikićević odlazi u penziju. Visoki savet sudstva juče je doneo odluku o tome da Berahi Nikićević prestaje sudijska funkcija krajem aprila jer tada odlazi u starosnu penziju, piše KRIK.

Sudija Beraha Nikićević je u odeljenju za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu od 2013. godine, a trenutno jedan od najpoznatijih slučajeva u kojima sudi je postupak protiv Veljka Belivuka i njegove grupe. Njenim odlaskom u penziju ovaj slučaj će početi ispočetka, navodi KRIK.

Prema zakonu, kada se promeni sudija, suđenje počinje iz početka, kako bi novi sudija mogao da se uputi u sve dokaze do tada predstavljene u sudnici. To znači da će postupak da traje duže. Suđenje Belivuku i njegovoj grupi traje već gotovo dve godine. Do sada su optuženi izneli odbrane, saslušano je više od 10 svedoka, a počelo je i prikazivanje fotografija i drugih dokaza iz prepiski sa aplikacije za tajnu komunikaciju „skaj”.

Istorijat suđenja

Početak suđenja Belivuku obeležili su problemi, odnosno teškoće u pronalaženju sudije koji bi vodio ovaj slučaj. Predmet je prvobitno dodeljen sudiji Zorani Trajković, ali se ona žalila na ovu odluku. Tvrdila je da nije trebalo da ona dobije taj predmet, te da joj je dodeljen mimo procedure i preko reda.

Pošto joj je žalba odbijena, ona je otišla na višemesečno bolovanje. Tek nakon toga slučaj je dat sudiji Beraha Nikićević. Već tada se znalo da će ona za manje od dve godine od početka suđenja otići u penziju.

Za sada nije poznato ko će zameniti sudiju Beraha Nikićević na čelu ovog sudskog veća.

Sudija Beraha Nikićević bila je jedna od prvih sudija u Posebnom odeljenju za ratne zločine, tada Okružnog suda u Beogradu. U to odeljenje, kako je sama izjavila, prešla je na sopstveni zahtev, a motiv joj je bio animozitet koji je tada postojao u javnosti prema suđenjima za ratne zločine. U to vreme za ratne zločine osudila je članove paravojne jedinice „Osvetnici”, policajca u slučaju „Tuzlanska kolona“, kao i četvoricu srpskih policajaca zbog ubistva albanskih civila u mestu Suva Reka.

Beraha Nikićević bila je članica sudskog veća na suđenju „gnjilanskoj grupi” i sa kolegama je donela presudu kojom je 11 pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova osuđeno za ratne zločine nad Srbima i Albancima koji nisu bili odani OVK, dok ih je šestoro bilo oslobođeno. Presudu je kasnije promenio Apelacioni sud i sve optužene oslobodio krivice. Na kraju je Vrhovni kasacioni sud utvrdio da su sudije prekršile zakon pri donošenju oslobađajućih presuda.