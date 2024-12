Isplata dodatka na penzije u Srbiji manje od 65.716,70 dinara biće do pet odsto iznosa decembarske penzije

Vlada Srbije je u petak donela Uredbu o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, kojom je propisano da se uvećanje isplaćuje korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije, čija visina penzije od one za decembar 2024. godine, zaključno sa penzijom za novembar 2025. iznosi do 65.716,70 dinara, piše Nova ekonomija.

Iz vladinog saopštenja nije nije bilo jasno koliko će iznositi dodatak.

Vlada je od oktobra 2018. godine propisala novčani iznos kao uvećanje uz penziju do određenog limita i obračunava se jednom godišnje i iznosi do pet odsto pojedinačne penzije, a limit se povećava svaki put kad se uvećaju penzije.

Penzije su prvi put ove godine uvećane u decembru umesto u januaru, a uvećanje je 10,9 odsto, pa će se i dodatak isplaćivati na uvećanu decembarsku penziju do limita od 65.716,70 dinara.

To znači da će penzioneri, kojima će u januaru biti isplaćena uvećana decembarska penzija a koja je manja od tog limita, dobiti dodatak u iznosu do pet odsto svoje penzije, a on će biti obračunat tako da ukupan iznos penzije, zajedno sa dodatkom, ne premašuje propisani limit.