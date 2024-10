Mišljenje dela javnosti je da je sve veće ulaganje u tajnu službu znak da se režim više oslanja na službe bezbednosti, jer je nezadovoljstvo građana sve veće.

Podsetimo, prethodnih nekoliko dana je obeležila vest da je BIA zvala na informativne razgovore čelnike protesta poljoprivrednika, piše Danas.

Direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović za Danas kaže da je od 2016. godine do danas budžet BIA skoro udvostručen.

„Taj novac se uglavnom koristi za tehnološko osavremenjavanje kako bi BIA tehnički napredovala, što je razumljivo s obzirom da tehnologije koje se koriste u ovim sferama veoma brzo napreduju i dosta su skupe. Međutim, jedan deo novca se koristi i za kupovinu lojalnosti, najviše kroz povećanje plata pripadnicima BIA“, kaže Petrović.

On napominje da to ne bi bilo problematično da se BIA bavi onim što je njen posao, a to je pre svega zaštita nacionalne bezbednosti.

„BIA bi mogla da se bavi litijumom, ali ne tako da privodi i zastrašuje ljude koji protestuju, već da razmotri ono na šta aktivisti ukazuju, a to je potencijalno ugrožavanje životne sredine. Ukoliko postoji mogućnost da neko u velikoj meri ugrozi životnu sredinu, onda to jeste pitanje državne i nacionalne bezbednosti“, navodi direktor istraživanja BCBP.

Petrović: Hapšenje poljoprivrednika protivzakonito i van nadležnosti BIA

Kada je reč o privođenju poljoprivrednika u Čačku i Subotici, Petrović kaže da je to protivzakonito i van nadležnosti BIA.

„Privođenje poljoprivrednika je apsolutno protivzakonito i tu nije bilo mesta za postupanje BIA. Ti ljudi su već nekoliko puta pregovarali sa Vladom, i nikada nije ispunjeno ono što je dogovoreno. Oni su sasvim legitimno pribegli protestima, što je njihovo ustavno i građansko pravo. Tu nema nikakvih elemenata krivičnih dela iz grupe ugrožavanja ustavnog poretka i nacionalne bezbednosti da bi BIA mogla da postupa. U ovom slučaju je bio nadležan MUP, ali ne da bi policija privodila poljoprivrednike, već da obezbedi da njihov protest prođe mirno i bezbedno“, ukazuje Petrović.

On se osvrnuo i na sve veću aktivnost BIA u poslednje vreme.

„Privođenje aktivista, pravljenje nekakvih spiskova na kojima se ne nalaze ljudi koji zaista ugrožavaju bezbednost zemlje, već samo javno iznose kritike na račun režima je nešto što smo imali prilike da gledamo devedesetih, ali i ranije. To je doktrina apsolutističkih režima u kome uvek postoje neki faktori i stranci koji ugrožavaju bezbednost države. Taj narativ podgrevaju i političari vlasti. Ministar (poljoprivrede Aleksandar) Martinović je u Skupštini izjavio da su se poljoprivrednici koji protestuju udružili sa lažnim eko aktivistima i da je to vrsta hibridnog rata protiv Srbije. Stvaranje takve atmosfere u društvu upravo ima za cilj da legitimizuje radnje koje BIA preduzima u poslednje vreme, jer se svako ko se buni proglašava za neprijatelja države“, kaže Petrović.

Šabić: Ulaganje u BIA znatno veće nego u neke druge resore koji nisu vezani za bezbednost

Advokat Rodoljub Šabić je na društvenoj mreži Iks takođe ukazao da je ulaganje u BIA znatno veće nego u neke druge resore koji nisu vezani za bezbednost.

On je u objavi napisao da su godišnja budžetska izdvajanja za BIA poslednjih pet godina udvostručena, dok su u isto vreme izdvajanja za prosvetu i kulturu godinama samo sibolično povećana ili čak smanivana.

Prosvetni radnici su štrajkovali jer su nezadovoljni najavljenim povećanjem plata, smatrajući da je ono nedovoljno, kao i da Vlada nije ispunila obećanje o visini povišice.

