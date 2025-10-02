Ispostavlja se da je Vučić ipak govorio istinu kada je pričao o pripremama za obojenu revoluciju, ali čini se da nije na pravi način čitao ono što su mu domaće i strane službe dostavljale: u Srbiji se pripremala obojena revolucija, ali je to radila ruska obaveštajna zajednica pod okriljem delova srpske “udbe”, a sve u cilju promene vlasti u zemljama kandidatima za EU i članicama EU

Dva naizgled odvojena događaja – dve policijske akcije u tri dana – srpska policija i režim drže daleko od očiju javnosti. U petak 26. septembra, saznali smo da je na području grada Loznice, u turističkom objektu na Drini, Sunčana dolina, uhapšena grupa koja je obučavala moldavske državljane za akciju na dan izbora, održanih u toj zemlji u nedelju 28. septembra.

U ponedeljak 29. septembra, saznali smo da je UKP u sadejstvu sa BIA uhapsio 11 srpskih državljana koji se sumnjiče da su deo grupe koja je u Parizu i Berlinu, pod upravom neke strane obaveštajne agencije, pokušavala da izazove međunacionalne i međureligijske sukobe.

U šturim saopštenjima MUP-a nema mnogo pojedinosti koje bi nam bliže objasnile zbog čega su se dogodila ova hapšenja, a ni kako je uopšte moguće da na teritoriji Srbije neke strane službe organizuju “terorističke ćelije” koje bi trebalo da deluju u trećim državama.

Dva događaja koji predstavljaju međunarodni skandal, kako je o tome izvestila i štampa od Moldavije do Londona, za sada nemaju veliki odjek u Beogradu, ali ni iz država EU ne stiže jasan glas.

Predsedničke teškoće u čitanju

Ispostavlja se da je Vučić ipak govorio istinu kada je pričao o pripremama za obojenu revoluciju, ali čini se da nije na pravi način čitao ono što su mu domaće i strane službe dostavljale: u Srbiji se pripremala obojena revolucija, ali je to radila ruska obaveštajna zajednica pod okriljem delova srpske “udbe”, a sve u cilju promene vlasti u zemljama kandidatima za EU i članicama EU.

Paralelno sa ovom iznuđenom akcijom sprske policije, očevidno sprovedene pod stranim pritiskom, protekle nedelje smo se setili još nekih ljudi i događaja koji se uklapaju u priču o tome da je Srbija neka vrsta “terorističko-mafijaškog raja”.

Naime, u Kosjeriću se pojavio Milan Radoičić, osoba mutne biografije o kojoj je na stranicama “Vremena” bilo dosta pojedinosti, Vučićev politički saveznik na KiM i vođa nelegalne grupe koja je u septembru 2023. godine u selu Banjska izazvala oružani incident u kome su nastradala četvorica muškaraca – trojica iz Radoičićeve grupe i jedan Albanac, pripadnik policije na KiM.

Pojavljivanje Radoičića u javnosti tumači se dvojako: neki veruju da je izveden kao jedan od najviđenijih batinaša Srbije, zajedno sa svojom bandom, da bi pokazao da Vučić i dalje upravlja strahom i da se pošalje poruka protivnicima režima da neće biti milosti (što se videlo na utakmici Srbija–Engleska, kada su Radoičićevi ljudi pokušali batinama da utišaju tribine), dok je drugi deo javnosti razumeo njegovo pojavljivanje kao način da se disciplinuje naprednjačka baza koja se prepala, povukla i ne bori se dovoljno.

