Novosadska tragedija

01.октобар 2025. I.M.

Završeni komemorativni skupovi širom Srbije

Navršava se jedanaest meseci od pada nadstrešnice nedavno rekonstrusane Železničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 16 osoba i jednu teško povredila. U više gradova širom Srbije održani su skupovi u znak sećanja na stradale

Analiza

01.октобар 2025. Andrej Ivanji

Kada će ti (vanredni) izbori?

Šta bi Aleksandra Vučića moglo da primora da raspiše vanredne parlamentarne izbore? I, ako ništa od toga ne bude, kada padaju redovni parlamentarni i predsednički izbori