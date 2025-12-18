Ove godine bira se 13 sudija Ustavnog suda. Preostalih petoro izabraće predsednik Srbije, a još troje Opšta sednica Vrhovnog suda

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su petoro sudija Ustavnog suda sa liste imena koju je predložio predsednik Srbije Aleksanar Vučić.

Oni su utvrdili i listu kandidata za sudije Ustavnog suda sa koje će predsednik Srbije izabrati još petoro sudija.

Skupština je za sudije Ustavnog suda izabrala: prof. dr Dobrosava Milovanovića iz Beograda, Maju Popović iz Beograda, prof. dr Mihajla Rabrenovića, prof. dr Milana Rapajića, prof. dr Bojan Tubića iz Novog Sada.

Mihajlo Rabrenović i Milan Rapajić bili su inače 2023. na spisku 2.000 javnih ličnosti koje su 2023. podržale SNS.

Kandidati Dragana Kolarić, koja je bila sudija Ustavnog suda od 2016. godine, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivana Stevanović, Olga Tešović sa Pravosudne akademije, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Aleksandar Gajić i bivša državna sekretarka Biljana Pavlović nisu dobili podršku poslanika.

Ustavni sud Srbije ima ukupno 15 članova, koji se biraju na devet godina.

Sada se bira 13 novih sudija, pošto Vladanu Petrovu i Nataši Plavšić još ne ističe mandat.

Preostalo troje sudija izabraće Opšta sednica Vrhovnog suda.

Izvor: N1

