Pre osam godina jedan funkcioner Srpske napredne stranke nazvao je selo Sige u Opštini Žagubica „Severnom Korejom“, aludirajući da je razlog tome činjenica da će u tom selu na predstojećim izborima svi zaokružiti broj 1. Na kraju, u selu Sige je preko 90 odsto glasača zaista to i učinilo, donevši naprednjacima ubedljivu pobedu.

Pomenuti funkcioner je Safet Pavlović, dugogodišnji predsednik Opštine Žagubica. Lokalni kabadahija sa opsežnom biografijom, čak i za jednog naprednjaka, pre osam godina je stekao medijsku popularnost. Danas Safetu Pavloviću izvršitelji kucaju na vrata.

Zaplena imovine zbog dugova

Pre dvadesetak dana, javna izvrišteljka Jasmina Krtić iz Požarevca donela je u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju Zaključak o prodaji imovine Safeta Pavlovića na prvom elektronskom javnom nadmetanju.

Pavlović je kroz godine stekao svašta. Zbog toga, spisak imovine za prodaju je dugačak. Tu su: jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih, poslovni prostor 50 metara kvadratnih, zgrada ugostiteljstva 81 metar kvadratni i drugi objekat površine 66 kvadratnih metara, stambeno poslovna zgrada površine 203 kvadrata, garažno mesto, imovina od 160 metara kvadratnih, zemljište pod zgradom površine 261 metar kvadratni, jedna njiva i jedna livada.

Ukupna vrednost imovine iznosi 18.648.859 dinara, što po srednjem kursu Narodne banke Srbije na današnji dan iznosi 159.337 evra.

U razgovoru za Insajder, Pavlović tvrdi da su dugovanja nastala jer je bio jemac, odnosno garantovao je za kredite drugima koji dugove nisu vraćali.

„Jednostavno bio sam jemac mnogim prijateljima, ljudima, firmama… Nisu vratili kredite i došlo je do toga. Da pomognem ljudima da ostvare kredite, da sve to ide kako treba. Oni nisu vratili i posle je došlo do toga što je došlo“, kaže Pavlović. Ipak, na pitanje novinara koje su firme i prijatelji u pitanju, Pavlović je odbio da odgovori.

Raznobojna biografija

Safet Pavlović je po zanimanju diplomirani ekonomista, a za Insajder tvrdi da situacija sa njegovom ličnom imovinom nema veze sa načinom na koji upravlja onom opštinskom. Studirao je na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, smer bankarstvo, finansije i berzanski menadžment.

Politički je aktivan od 2008. godine, najpre kao član Socijalističke partije Srbije, a od 2015. stupa u redove naprednjaka.

Predsednik Opštine Žagubica ima, u krajnju ruku, raznobojnu biografiju. Zapravo, on je po mnogo čemu jedan od najkontroverznijih političara u Srbiji. Naime, tokom 11 godina na čelu opštine, Pavlović je uspeo da bude povezan sa: falsifikovanjem deviza, pretnjama i fizičkim nasrtajima na aktiviste i opozicionare i posredovanjem u prostituciji.

Greška do greške

Zbog ovog poslednjeg, Pavlović je i hapšen i procesuiran. Mediji su ranije prenosili da su u njegovom lokalu pronađene neprijavljene dve Moldavke i jedna Rumunka, osumnjičene za prostituciju. U predizbornoj kampanji javno se hvalio kako je uticao na povećanje nataliteta time što su u njegovom noćnom baru klijenteli usluge pružale Moldavke, Rumunke, Ukrajinke.

Ipak, Pavlović kaže da je sve to bila greška.

„To nije tačno. Tad sam bio vlasnik jedne firme Sapa Trade koja je bila registrovana kao noćni klub, da u klubu mogu da budu plesačice, igračice i da vode program. To što su me oni optuživali za posredovanje u prostituciji naravno nikad nije ni dokazano i nije ni bilo“, tvrdi Pavlović za Insajder.

Pavlović je svojevremeno uhapšen s grupom privatnika zbog falsifikovanja dokumenata i „štancovanja“ deviza. I za te optužbe Pavlović tvrdi da su bile greška. Tada je bio uhapšen i zadržan je 72 sata u pritvoru, ali je potom pušten.

„Što se štancovanja deviza tiče, to nema veze sa vezom. Ja sam bio tada vlasnik štedno-kreditne zadruge Sapa MD, sve je legalno bilo. Oni ne znaju da pišu šticovanje, to se tada zvalo šticovanje, 1992,1993. godine mogao si u zadruzi sa računom da dođeš, da uplatiš, da kupiš od firmi, svašta nešto, to se zvao takozvani šticing. A oni tamo nalepili štancovanje, odnosno falsifikovanje valuta i svega toga“, kaže Pavlović.

Možda se dogovorio, možda i nije

Na pitanje novinara kakav je ishod ovih slučajeva, tužilaštvo iz Petrovca na Mlavi, tačnije v.d. glavnog tužioca Vladanka Pantić, navodi da podatke o ovim slučajevima nema u elektronskoj formi „ali da iz uvida u izvod iz kaznene evidencije koje je ovo tužilaštvo pribavilo, proizilazi da Safet Pavlović do sada nije pravnosnažno osuđivan“.

Sam Pavlović daje različite odgovore.

„Da bi zatvorio predmet, ja sam prihvatio dogovor sa javnim tužiocem da platim u humanitarne svrhe“, kaže Pavlović.

Na konstataciju da bi to značilo da je je priznao krivicu, Pavlović daje drugačiji odgovor i kaže da ipak pogrešio i da je tužilac odbacio krivičnu prijavu.

„Možda i nisam sklopio sporazum. Ne, ne. Da, da, on je odbacio. Nema krivičnog dela, tačno, greška moja, nema krivičnog dela i odbačena je prijava tada“, kaže.

Napadi na aktiviste

Ipak, epitom lokalnog kabadahije Pavlović je postao u sukobima sa ekološkim aktivistima i opozicionarima. Sve je počelo jer su se ekološki aktivisti protivili otvaranju rudnika. Problem je bilo iskopavanje zlata kompanije Dandi i poslanici su tražili da se po ovom pitanju otvori javna rasprava.

Pavlović je najpre pretio ekološkom aktivisti Ivanu Milosavljeviću, koji je objavio snimak razgovora u kojem se čuje Pavlovićev glas kako, izgovara: „Da prestaneš, ovo ti je opomena. Sve tvoje dopisivanje imam. Probili smo ti profil na mesindžeru. Znam ti i lokaciju kad pišeš, zaboraviš da isključiš lokaciju kod kuće. Nismo labavi momci, ne zezamo se. Budeš li nastavio dalje, onda ćemo te zveznemo opet, što se tiče rudnika. U kampanji kad bude bilo, ako neko dođe i proziva mene, onda ću da napravim zlo. Ako neko udari na moje ime, onda te sečemo“.

Zatim je predsednik Opštine Žagubica ušao u obračun sa građanima i poslanicima opozicije koji su protestovali protiv otvaranja rudnika. Branili su ga momci sa kapuljačama i fantomkama. Zbog tvrdnji da je tom prilikom fizički napadnut, narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta podneo je i krivičnu prijavu. Ona je 4. juna ove godine odbačena, naveli su iz tužilaštva.

Batine za građane

Ovakav tretman nije rezervisan isključivo za aktiviste i opozicione političare. U aprilu prošle godine je poljoprivrednik Jovica Nikolić otkrio da su ga pretukli telohranitelji Safeta Pavlovića.

„Tukli me, pao sam u nesvest. Probudio sam se nasred ulice na beloj liniji, mogao je neko da me pregazi. Dovukao sam se do kuće, onda sam pozvao policiju u Žagubici. Policija je došla tek sutradan u 11 sati kod mene, odveli me u stanicu i tamo sam dao izjavu. Završio sam u Urgentnom centru u Beogradu. Tu su mi dijagnostikovane teške telesne povrede“, kaže Nikolić, prenosi portal Nova.

Na pitanje ko su ljudi koji su ga tukli, kaže:

„To su od našeg predsednika telohranitelji“.

Važno je istaći i Nikolićevu izjavu da mu je Safet Pavlović tražio da proda zemlju blizu lokalnog kamenoloma „jednom njegovom pobratimu“, što je on odbio.

Lojalni stranački vojnik

Na kraju, vraćamo se na anegdotu s početka teksta, u kojoj Pavlović 2016. godine objašnjava meštanima sela Sige kako će svi zaokružiti broj 1 na glasačkom listiću. On je član Srpske napredne stranke postao godinu dana ranije, ali se kroz godine koje su usledile pokazao kao odani partijski pešadinac.

I Pavlović, kao i brojni drugi članovi SNS-a, u svojoj kancelariji drži sliku predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Katkad i ispod nje pozira.

Predsednik Opštine Žagubica je pre desetak dana i dočekao predsednika države u svom rodnom selu Medveđica, u kom se održavala manifestacija „Dani proje i sira“.

Da li će mu partijska lojalnost pomoći u procesu oko imovine koju mu izvršitelji plene, tek ćemo saznati. Nije hteo da odgovori na pitanje da li će i sam učestvovati u licitaciji kako bi za 70 posto procenjene tržišne vrednosti ipak zadržao vlasništvo nad imovinom.

„Nemam pojma, verovatno hoću, videću“, kaže Pavlović kroz smeh.

Izvori: Insajder/Nova