Danski diplomata Peter Sorensen će najverovatnije biti imenovan za novog specijalnog predstavnika Evropske unije (EU) za dijalog u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, a o tome će ambasadori Evropske unije raspravljati na narednom sastanku u utorak, 21. januara.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas već je prosledila njegovo ime državama članicama EU, a sve procedure imenovanja trebalo bi da budu okončane do kraja januara, kako bi Sorensen mogao da preuzme dužnost od 1. februara. Odlazećem izaslaniku za dijalog Miroslavu Lajčaku mandat ističe 31. januara.

Oko Sorensenovog imena moraju da se usaglase sve države članice EU.

Iskustvo na Balkanu

Sorensen ima veće diplomatsko iskustvo u evropskim strukturama nego u rodnoj Danskoj.

Od 2006. do 2010. godine bio je lični predstavnik u Beogradu tadašnjeg visokog predstavnika EU, a u Prištini je od 2002. do 2006. godine obavljao funkciju potpredsednika Stuba IV (Obnova i ekonomski razvoj) UNMIK-a, dok je od 2001. do 2002. godine radio kao viši savetnik specijalnog predstavnika UN u Prištini.

Sorensen je 2000. godine bio i pravni savetnik specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN za Balkan.

Obavljao je i funkcije šefa Delegacije EU u Skoplju i specijalnog izaslanika EU i šefa delegacije EU u BiH.

Tokom 1990-ih radio je i kao politički savetnik i posmatrač u posmatračkoj misiji Evropske zajednice u bivšoj Jugoslaviji, a potom i u misiji OEBS-a u Hrvatskoj.

Trenutno je zaposlen u Evropskoj službi za spoljne poslove.

Diplomatski izvori iz EU navode da se očekuje da će Sorensen imati isključivo funkciju izaslanika za dijalog, dok se Lajčak, odlazeći specijalni predstavnik EU, bavio „i ostalim pitanjima regiona“.