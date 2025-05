„Dobrodošli u Beograd, u Srbiju. Dobrodošli u rat iz senke.“

Ovako počinje film koji je deo serije dokumentaraca o tome šta se dešava u Srbiji, a najviše o navodnim tokovima stranog novca koji se sa zapada uliva u Srbiju kroz nevladin sektor.

Irski novinar Čej Bouz izveštava iz centra Beograda, na maternjem engleskom jeziku. Izgleda pomalo kao prilog sa BBC-ija. O ovom filmu je pompezno izvestio i „Informer“.

„Bouz se fokusirao na pitanje kako strani akteri, uključujući zapadne vlade, filantropske fondacije i NVO, oblikuju politički pejzaž Srbije, zemlje od šest miliona stanovnika koja se nalazi na raskršću između Istoka i Zapada“, piše „Informer“.

„Analizirao je i motive iza stranog finansiranja, ulogu NVO u protestima i posledice po suverenitet Srbije“, obaveštava glasilo Dragana J. Vučićevića, i uporedio Srbiju „sa drugim suverenim zemljama koje prolaze kroz istog toplog zeca, poput Gruzije, Slovačke i Mađarske, ukazujući na globalni obrazac stranog mešanja“.

A War in the Shadows.

The first part of my documentary investigating the vast NGO network funded by foreign cash and influencers.

Thanks to all who have supported me in this important work.

The right to disagree is being eroded in Europe. We have to fight for it. pic.twitter.com/R3birAz0Ng

