Nakon boravka opozicije u Strazburu i po povratku u Srbiju postavilo se pitanje klati li se podrška režimu iz Brisela

Opozicija i njoj naklonjena javnost očekuju veći angažman Evropljana kada je u pitanju srpski politički prostor. Vlast takve najave koristi da argumentuje tezu o obojenoj revoluciji, ali bi sa radošću ugostila bilo koga sa te strane, posebno ako daju neke pare, piše Slobodan Georgijev u novom broju „Vremena” koji je od četvrtka na kioscima (18. septembra).

Čini se da i jedna i druga strana, što je tipično za ovaj trenutak u Srbiji, preteruju: niti će Evropa doći da nam organizuje izbore, niti će više stizati bilo kakva lova kojom će vlast da krpi određene budžetske rupe nastale vanrednim korupcionaškim troškovima.

Vučićevi odlasci u svet, kao i sve drugo što radi ne služe toliko da bi uspostavio neke posebne odnose sa svetskim liderima, već on trguje sa njima kako bi se pojavio na sceni sa koje može da šalje poruke za „domaću upotrebu”.

Njegov susret sa Putinom u Pekingu nije značio ništa za Rusiju, ali je bio ključan za Vučićevog birača i familiju u Beogradu.

„Srpski Majdan“

Kada je prošli put „ruska CIA” objavila da Srbija maltene ratuje protiv Rusije naoružavajući Ukrajinu, Vučić je odmah obustavio prodaju oružja. Zato mu se ova ista služba, čiji je posao da širi dezinformacije i razvija psihološko-medijske ratove na globalu, odužila novom objavom u kojoj govori o planu EU za pravljenje „srpskog Majdana” 1. novembra ove godine.

Uzgred, kao produžena ruka paklenog plana Brisela pominje se i grupa nezavisnih medija, među kojima je i „Vreme”.

Kad god se učini da se zaklatio nogar na koji se režim oslanja u Briselu, jave se Rusi sa pričom koja bi trebalo, ne da taj nogar ojača direktno, već da to ojačavanje prebaci na Brisel.

Jer, ako EU pravi obojenu revoluciju u Srbiji, to bi trebalo da Srbiju odvoji od EU, a ne da je gura ka „otvaranju klastera”. Stvara se novi spin i sada se očekuje da na to reaguju i Brisel i Pariz i Berlin – koji, razume se, znaju da je sve čista izmišljotina.

Dragan Ilić, u svojoj kolumni u novom broju „Vremena” piše: „Izdajnicima nas nazivaju isti političari već više od tri decenije, a danas, u našoj državi, strana obaveštajna agencija vređa i targetira medije, novinare i studente, a ista ta vlast ne čini ništa da zaštiti svoje građane i svoj integritet.”

Evropska komisija: Još jedan pokušaj Rusije da širi dezinformacije

Evropska komisija za „Vreme” komentarisala je da su tvrdnje Spoljne obaveštajne službe Rusije o umešanosti EU u proteste u Srbiji neistine i da predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da širi dezinformacije i neprijateljsku retoriku protiv EU.

„Srpska vlast mora da preuzme veću odgovornost za suzbijanje dezinformacija i još nije obezbedila proaktivniju i objektivniju komunikaciju o EU i procesu pristupanja Srbije”, navodi se u odgovoru EK.

**Ceo čalank čitajte u novom „Vremenu“ od četvrtka (18. septembar) ili se **pretplatite na digitalno izdanje