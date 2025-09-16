Evropska komisija za „Vreme” komentariše da su tvrdnje Spoljne obaveštajne službe Rusije o umešanosti EU u proteste u Srbiji neistine i da predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da širi dezinformacije i neprijateljsku retoriku protiv EU

„Tvrdnje da EU ili države članice podstiču proteste jednostavno nisu istinite” – ovako za „Vreme” saopštenje Spoljne obaveštajna služba Rusije o umešanosti Evropske unije u proteste u Srbiji i pripremu srpskog Majdana komentarišu u Evrospkoj komisiji.

Služba za odnose s medijima spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije izvestila je u ponedeljak (15. septembar) da su, prema informacijama koje je dobila SVR Rusije, trenutni nemiri u Srbiji uz aktivno učešće mladih ljudi u velikoj meri proizvod subverzivnih aktivnosti Evropske unije i njenih država članica, te da EU, uz podršku medija, priprema „srpski Majdan”.

Još jedan pokušaj širenja dezinformacija

„Ovo je još jedan pokušaj Rusije da širi dezinformacije i neprijateljsku političku retoriku protiv EU, njenih država članica i zemalja kandidata. Žao nam je što ovaj narativ intenzivno pojačavaju brojni srpski mediji”, piše u odgovoru portparola Evropske komisije.

Kako se dodaje, prema preporukama Evropske komisije u Paketu proširenja iz 2024. godine, „manipulacija i mešanje stranih informacija, među kojima su anti-EU narativi koje propagiraju brojni mediji”, te širenje dezinformacija, „ostaju zabrinjavajuća pitanja kojima se hitno treba pozabaviti”.

„Srpska vlast mora da preuzme veću odgovornost za suzbijanje dezinformacija i još nije obezbedila proaktivniju i objektivniju komunikaciju o EU i procesu pristupanja Srbije”, navodi se u odgovoru EK.

Kako se dodaje, kao što je komesarka za proširenje Marta Kos rekla nedavno u Evropskom parlamentu, Srbija je zemlja kandidat za EU.

„Želimo istinski demokratsku Srbiju unutar EU. Nastavićemo sa konstruktivnim angažovanjem i učinićemo sve što je moguće da pomognemo Srbiji da napreduje na putu pristupanja. Ali da bi se to dogodilo, potrebni su konkretni koraci na demokratskim principima i reformama”, zaključuje se u odgovoru.