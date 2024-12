U Beogradu postoji 30.000 kilometara žute trake, koja je rezervisana za taksi i vozila javnog prevoza, kako bi brže prolazila kroz gradsku gužvu.

Usled ogromnog broja vozila, za koje beogradski mostovi nisu ni predviđeni, vozači često na sve moguće načine zaobilaze pravila.

Međutim, iz iskustva Radenka V. koji taksira u Beogradu preko 30 godina, žuta traka ipak pomaže.

„Promenila se situacija dosta u odnosu na pre desetak godina. Nema više špica, stalno su gužve. Bude baš udarno od devet ujutru ili popodne od pet, šest”, kaže Radenko za „Vreme”.

Dodaje, ipak, da se žuta traka dosta poštuje.

„Čak se, na primer, kod Brankovog mosta u poslednje vreme pojavi i policajac koji tera sva voziila u žutu traku da se izbegnu gužve”, kaže Radenko.

Kako kaže sagovornik „Vremena” iz svog višedecenijskog iskustva, treba uzeti u obzir i da ima mnogo vozila.

„Za dve hiljade evra možete da kupite pristojan auto. Skoro svaka porodica ima minimum dva automobila, ko ima dozvolu može lako da dođe do vozila. Ovaj grad je rađen za otprilike 400.000 ljudi, a nas ima, recimo, dva miliona”, kaže Radenko.

Ima problematičnih mesta gde se napravi gužva, kaže beogradski taksista, na primer sa Banovog Brda, Žarkova ,Vidikovca, kad svi krenu ka Novom Beogradu. U nedostatku novih saobraćajnica koje bi to olakšale, ni žuta traka tada ne pomaže.

Za nepoštovanje žute trake zakonom je predviđena kazna od 5.000 dinara.

Zabrana korišćenja žute trake na snazi je i vikendima i praznicima. Iako postoje saobraćajne table, mnogi vozači ne znaju da na pojedinim deonicama zabrana korišćenja žute trake traje samo od 7 do 21 i od 14 do 18 časova. To znači da van saobraćajnog špica dozvoljeno voziti trakama koje su za taksi i vozila javnog prevoza.