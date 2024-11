„Mi smo na ivici potpunog haosa i bezumlja, a od onih koji vode Srbiju ne može ništa drugo ni da se oečkuje”, kaže za „Vreme“ narodni poslanik i predsednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta komentarišući incidente koji su se dogodili u ponedeljak u Skupštini Srbije.

„Sve što se dešava u Supštini, na ulicama, pod nadstrešnicom je ogledalo Srpske napredne stranke. Danas se dogodio napad na opoziciju i to je cela Srbija mogla da vidi“, rekao je Jovanović.

On je ocenio da je SNS „glavni generator i inkubator nasilja“ i dodao da se to se vidi po načinu na koji vlada 12 godina.

Došlo se do tačke usijanja

„Ako te neko sprečava da govoriš, da se šetaš ulicom, ako te neko tera sa tvoje njive i decu ti trpa u zatvor, ako te neko pljačka, zlostavja i vređa, šta ti treba da radiš kao čovek i građanin? Kako će se dalje odvijati stvari zavisi samo od Aleksandra Vučića. Došli smo do tačke usijanja, ne znam kako će se to preneti na ulicu i svakodnevni život, ali je jasno da to neće ići u dobrom pravcu“, rekao je Jovanović.

On je upitao „da li je ideja da se poubijamo jer neko pošto-poto želi da zadrži vlast, a s druge strane deca nam čame u zatvoru“.

„S tim mora da se prekine. Onaj od koga zavisi sve neka odluči, ali kako stoje stvari 12 godina mržnje morale su da dovdedu do ovoga. Čekaju nas burni dani“, ocenio je Jovanović.

Jer vlast „lovi decu po ulicama“ i želi da od Srbije „napravi Kolumbiju“.