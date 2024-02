Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu Jelena Stevančević nije dobila stalan posao u ovom tužilaštvu na nedavno održanom konkursu. U intervjuu za BIRN novinarki Jeleni Zorić na pitnje „zašto“ kaže:

„Odgovor na to je jednostavan. Nisam bila poslušna. Nemam problem s tim ko je izabran za stalne pozicije u tužilaštvu. Moje kolege imaju pravo da napreduju. Zanima me zašto ja nisam izabrana. Nije da nisam očekivala, donela sam odluke za koje sam bila svesna šta mogu da proizvedu, a ja iza svojih odluka stojim“.

Na sednici Visokog saveta tužilaštva, tela koje bira javne tužioce, održanoj 30. januara 2024. godine, za izbor Jelene Stevančević za stalnu javnu tužiteljku u VJT-u glasalo je troje od 11 članova saveta, jedan član je bio protiv, a ostali uzdržani. Nije bilo obrazloženja za glasove.

Na ovom konkursu za 38 otvorenih tužilačkih pozicija u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu konkurisalo je 65 kandidata, objavio je portal Nova. Za 31 mesto izabrani su javni tužioci, a za sedam tužilački saradnici, koji nikada nisu samostalno postupali u predmetima.

Nedelju dana kasnije Udruženje tužilaca Srbije izdalo je saopštenje opisavši ovaj konkurs kao „svedočanstvo dubine krize u kojoj se nalazi javnotužilačka organizacija Srbije“.

Hajka na inspektore koji su otkrili „Jovanjicu“

Za Jelenu Stevanović javnost je čula u septembru prošle godine, kada je njena šefica Željka Nikolaidis umesto nje podnela optužni predlog protiv policijskog inspektora Milana Isakova koji je učestvovao u otkrivanju Jovanjice i još dvojice policajaca optuženih za zloupotrebu službenog položaja, zlostavljanje i mučenje, piše BIRN.

Stevančević je u tom trenutku na najavljenom kratkom godišnjem odmoru.

Više javno tužilaštvo je objavilo da je podnet optužni predlog protiv Isakova i njegovih kolega samo nekoliko sati pošto je Milan Isakov svedočio protiv Predraga Koluvije u predmetu „Jovanjica 1“.

Iakov je tokom svedočenja rekao da je slučaj koji protiv njega vodi Više javno tužilaštvo „vid pritiska“ na njega i osveta zbog Jovanjice.„Samo zato što sam sa Milenkovićem i Mitićem uhapsio Koluviju, mene su zatvorili. Više javno tužilaštvo sa tužiocem Nenadom Stefanovićem na čelu, pokrenulo je protiv mene postupak kao vrstu osvete”, rekao je Isakov.

Pokušaj disciplinovanja

Tužiteljka Stevančević za BIRN kaže da joj je taj predmet dodelio u rad lično šef Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović, a da je ona svoje pravno mišljenje, koje se razlikovalo od mišljenja njenih nadređenih o tom predmetu, iznela još pre odlaska na odmor.

„Zakon me ograničava i ne mogu da se javno izjasnim. O svom stavu sam nadređene obavestila najpre usmeno, zatim sam o svom pravnom mišljenju sačinila službenu belešku,“ objašnjava tužiteljka BIRN-u.

Dodaje da nije uobičajeno da neko drugi, umesto postupajućih tužilaca, podnosi optužne predloge u predmetima poput ovog, odnosno predmetima koji nisu hitni – „pritvorski“.

„Nije mi se dešavalo to ranije i to nije uobičajeno (da neko podigne Optužni akt umesto tužioca koji radi na njemu), osim kad je reč o hitnim predmetima. Ja sam sa svojim pravnim stanovištem upoznala nadređene, moja pravna ocena se razlikovala od one koju su imali nadređeni, a ja ne mogu da otkrijem o čemu je reč,“ kaže Stevančević objašnjavajući da joj zakon zabranjuje da govori o slučaju koji je u toku.

Po povratku sa odmora, tužiteljki Stevančević, koja je deset meseci radila na izvođenju dokaznih radnji protiv policajaca, vraćaju predmet, ali ona traži da se slučaj dodeli drugom tužiocu ili da se njoj izda „obavezno uputstvo“ od strane nadređenih da baš ona mora da radi na tom predmetu, u skladu sa optužnim predlogom koji nije pisala i sa kojim se nije slagala, prensi BIRN.

„Kad sam se vratila s odmora predmet protiv trojice inspektora mi je ponovo dodeljen u rad i onda sam o svemu sastavila jedno iscrpno izjašnjenje sa zahtevom za presignacijom predmeta, odnosno da se dodeli drugom tužiocu. Ukoliko nisam učestvovala u nečemu (podizanje Optužnog akta) onda smatram da ja to više ne treba da radim,” kaže Stevančević.

Prema saznanjima BIRN-a, službena beleška, koju je napisala pre odmora, nestajala je iz spisa predmeta.

Posledice intergriteta

Iako je bila i dalje zadužena za predmet, on nije bio kod nje sve do dan ili dva pre početka suđenje, kada joj je dokumentacija opet prosleđena. Tada tužiteljka Jelena Stevančević opet zvanično zahteva od šefa VJT-a Nenada Stefanovića da se predmet dodeli ili nekom drugom u rad ili da se njoj izda „obavezno uputstvo da mora po njemu da postupa“.

„Predmet se toga dan šetao nekoliko puta, od pisarnice do mene. Činjenica je da sam ga i ja dva, tri puta vraćala nazad“, kaže ona.

Po saznanjima BIRN-a, šef Tužilaštva je uporno tužiteljki Stevančević slao predmet, a ona ga vraćala, čekajući odgovor na svoj zahtev da joj se izda obavezujuće uputstvo. Da li je to bio čin transparentne neposlušnosti?

„Možete vi to tako nazvati, za mene je to bila moja odluka,“ kaže tužiteljka Stevančević.

Iako i dalje zadužena za predmet protiv policajaca, na glavnom pretresu tužiteljka Stevančević se nije pojavila zbog bolesti.

Više javno tužilaštvo zatim daje saopštenje za javnost u kom navode da je Stevančević izuzeta zbog „sumnje u nepristrasnost”.

Tužiteljki Stevančević upućivanje u Više javno tužilaštvo ističe 1. marta, te kako nije izabrana za stalnu poziciju, vratiće se u nižerangirano Drugo osnovno javno tužilaštvo gde je i radila do 2022.godine.

„Imam želju da nastavim sa radom“, zaključuje je tužiteljka Stevančević. „Vraćam se u Drugo osnovno tužilaštvo. Ja ništa loše nisam uradila i uvek stojim iza svojih reči i odluka“.

Ceo tekst pročitajte na BIRN.rs