Bivši inspektor SBPOK Božidar Stolić osuđen je na godinu i po dana zatvora zbog zloupotrebe položaja jer je poverljive informacije prikupljene tokom istrage o kriminalnom klanu Veljka Belivuka odavao za novac Berancu Filipu Goluboviću. Golubović je, zbog prenošenja tih informacija NN osobi, osuđen na godinu i dva meseca zatvora, prenosi N1.

Istovremeno, prema okrivljenom Stoliću izrečena je mera zabrane vršenja dužnosti radnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u trajanju od pet godina od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja te mere.

Istom presudom, okrivljeni Stolić i Golubović oslobođeni su optužbe da su izvršili „po jedno krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 u vezi stava 4 Krivičnog zakonika“.

Inače, ovo je druga presuda po redu, pošto je prvu ukinuo Apelacioni sud i naložio ponavljanje postupka.

Podsetimo, Božidar Stolić je učestvovao u istrazi i prikupljanju dokaza protiv kriminalne grupe koju su predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković. On je bio među prvim istražiteljima koji su ušli u kuću u Ritopeku i učestvovao je u prikupljanju dokaza i tragova zločina.

Komunikacija preko zaštićene aplikacije „skaj“

Stolić i Golubović prvi put su osuđeni 2022. godine. Stolić na dve godine, a Golubović i prvom presudom na 14 meseci zatvora.

Među informacijama koje je Stolić slao bile su i fotografije Belivuka i njegovog najbližeg saradnika Marka Miljkovića sa saslušanja nakon njihovog hapšenja, kao i detalje o tome kako se ponašaju na saslušanju.

Njih dvojica komunicirala su preko zaštićene aplikacije „skaj“ koju je mnogo kriminalaca koristilo za bezbednu komunikaciju.

Stolić je ranije na suđenju, kako je pisao KRIK, negirao krivicu, rekavši da je on zapravio bio na tragu Belivukovom klanu i korumpiranim policajcima koji su radili to za šta je on optužen.

Ovo je inače bila prva presuda u postupku u kome su ključni dokazi poruke i fotografije razmenjivane na zaštićenoj aplikaciji „skaj“. Do podataka sa „skaja“ došla je francuska policija, a advokati u Srbiji tvrdili su da oni ne mogu da budu dokazi na sudu ističući da je tužilaštvo nezakonito došlo do njih.

