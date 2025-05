U severnom delu Kosovske Mitrovice u petak (23. maj) došlo je do incidenta u kojem je više pripadnika kosovske policije fizički i verbalno maltretiralo srpskog maturanta, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Incident se dogodio u centru Kosovske Mitrovice, kada su maturanti u pratnji profesora i uz trubače tradicionalno defilovali gradom. Usledile su reakcije iz obližnjeg kafića, kada je jedan od gostuju pokazivao simbol orla i velike Albanije, a maturanti su odgovorili pokazivanjem srednjeg prsta, prenosi KoSSev.

Kosovski policajac tada je dotrčao do maturanata i iz grupe izvukao mladića, kojeg je kasnije maltretirao pred drugim građanima, ali i kolegom koji je pokušavao da smiri situaciju – kako svog kolegu, tako i uznemirene građane srpske nacionalnosti. Maturantima u Kosovskoj Mitrovici brane da nose zastavu svoje države u svojoj zemlji! Ne daju im da slave maturu i pevaju! Hvataju ih za vrat!! Proviciraju!!!

Koji je rezultat @avucic @anabrnabic @PetkovicPetar ?!!!!!!! pic.twitter.com/sPmA3YKohD — Vladimir Štimac (@stimac15) May 23, 2025 Maturanti: Provocirali su nas

KoSSev je u međuvremenu razgovarao sa maturantima, koji su rekli da incident nisu započeli, da su mirno defilovali u maturantskoj šetnji, a da je iz okolnih kafića koje drži Albanci, više gostiju upućivalo provokacije preko nacionalističkih i vulgarnih simbola.

„Prolazili smo šetalištem, bili smo sa trubačima, nismo imali nikakav kontakt sa njima. Kada smo se vraćali, oni su nas provocirali iz lokala u bašti. Mi smo im mahinalno odgovorili. Na njihove nacionalističke znakove i pokazivanje srednjeg prsta, mi smo im pokazali srednji prst. Mene je sklonio policajac sa strane. Ja nisam imao kontakt sa njim pre toga. Samo me je sklonio sa strane, uhvatio me je za vrat i krenuo da mi priča da smo provokatori, da prestanemo to da radimo. Posle me je pustio, nije me legitimisao“, kazao je.

Ističe da se nije osećao prijatno:

„Jer sam ispao kao krivac iako su oni nas prvi provocirali i kao da su nas namestili“.

Eljšani: Policajac nije prekoračio ovlašćenja

Zamenik komandira za region Sever, Veton Eljšani, koji je istog dana dobio nagradu za počasnog građanina Severne Mitrovice, potvrdio je incident.

I dok navodi da su maturanti uredno prijavili skup, ističe da je tokom proslave, na kraju mitovičkog šetališta, došlo do incidenta, kada su, prema njegovim rečima, maturanti dobacivali gostima lokala albanske nacionalnosti, koji su sedeli u ugostiteljskim objektima u vlasništvu Albanaca.

Policija je, prema njegovim rečima, intervenisala tako što je prišla maturantima i zamolila ih – da to ne čine.

Na upit da li je policajac prekoračio svoje ovlašćenje time što je mladića uhvatio za vrat – Eljšani kaže:

„Ja ne mislim to, nije prekoračio“.

Ujedno, navodi da ne postoji osnov za pokretanje slučaja.

Izvori: FoNet/KoSSev