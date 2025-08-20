Politička kriza
Protesti i vlast: Sa „mafijom“ nema dijaloga
Sagovornici „Vremena“ saglasni su da je politički dijalog u trenutnoj situaciji nemoguć. Koji je onda izlaz iz doboke političke krize i talasa nasilja
Ispred novosadskog Suda nastavljena je blokada koju su organizovali studenti u znak protesta zbog pritvaranja demonstranata. Policija je rasterala okupljene i privela jednog studenta, dok je ulica ispred zgrade zatvorena za saobraćaj
Studenti i građani blokirali su i jutros ulaz u zgradu Suda u Novom Sadu, a policija je rasterala okupljene sa glavnog ulaza i privedela jednog studenta, prenosi 021.
Na blokadu su pozvali studenti u blokadi novosadskih fakulteta koji traže ukidanje pritvora za sve političke zatvorenike.
Kako javlja reporterka 021, priveden je student Fakulteta tehničkih nauka, ali nije poznato zbog čega i gde je tačno odveden.
NOVI NAPAD BESA POSRNULOG REŽIMA
Režim je krenuo u nasilno razbijanje blokade suda u Novom Sadu, i režimski poltroni su ušli u zgradu sudu.
Građani su blokadu organizovali kao demokratski vid protesta, kako bi izvršili pritisak na režim da oslobodi politički pritvorene građane. pic.twitter.com/apVRA0FNDN
— 𝓐𝓝𝓨𝓐 ~ God's Whip (@AnjaBG96) August 20, 2025
Policija je rasterala okupljene građane od glavnog ulaza kako bi zaposleni mogu da uđu u novosadski sud. Situacija je mirna, kordon drži liniju oko suda u Sutjeskoj i zaposleni ulaze na glavni ulaz.
Sutjeska ulica je blokirana za vozila.
Zborovi građana Novog Sada su objavili da traže i pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka protiv svih policajaca koji su koristili prekomernu silu protiv demonstranata.
Tokom jučerašnje blokade, zbog ometanja službenog lice u vršenju dužnosti privedeni su pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović i aktivistkinja te stranke Isidora Čeleketić.
