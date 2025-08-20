Ispred novosadskog Suda nastavljena je blokada koju su organizovali studenti u znak protesta zbog pritvaranja demonstranata. Policija je rasterala okupljene i privela jednog studenta, dok je ulica ispred zgrade zatvorena za saobraćaj

Studenti i građani blokirali su i jutros ulaz u zgradu Suda u Novom Sadu, a policija je rasterala okupljene sa glavnog ulaza i privedela jednog studenta, prenosi 021.

Na blokadu su pozvali studenti u blokadi novosadskih fakulteta koji traže ukidanje pritvora za sve političke zatvorenike.

Kako javlja reporterka 021, priveden je student Fakulteta tehničkih nauka, ali nije poznato zbog čega i gde je tačno odveden.

NOVI NAPAD BESA POSRNULOG REŽIMA Režim je krenuo u nasilno razbijanje blokade suda u Novom Sadu, i režimski poltroni su ušli u zgradu sudu. Građani su blokadu organizovali kao demokratski vid protesta, kako bi izvršili pritisak na režim da oslobodi politički pritvorene građane. pic.twitter.com/apVRA0FNDN — 𝓐𝓝𝓨𝓐 ~ God's Whip (@AnjaBG96) August 20, 2025

Policija je rasterala okupljene građane od glavnog ulaza kako bi zaposleni mogu da uđu u novosadski sud. Situacija je mirna, kordon drži liniju oko suda u Sutjeskoj i zaposleni ulaze na glavni ulaz.

Sutjeska ulica je blokirana za vozila.

Zborovi građana Novog Sada su objavili da traže i pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka protiv svih policajaca koji su koristili prekomernu silu protiv demonstranata.

Tokom jučerašnje blokade, zbog ometanja službenog lice u vršenju dužnosti privedeni su pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović i aktivistkinja te stranke Isidora Čeleketić.

Izvor: 021.rs