Infrastruktura železnice Srbije raspisala je tender za izvođača radova na hitnim intervencijama na staničnim zgradama, koji se odnosi na sanaciju nadstrešnice železničke stanice u Staroj Pazovi, piše eKapija.

Predmet radova je uklanjanje i zamena oštećenih staklenih panela na nadstrešnici iznad stanice, gde je usled pucanja i oštećenja nastala potreba za hitnom sanacijom iz bezbednosnih razloga.

Biće demontirana četiri postojeća panela, a umesto njih ugrađena nova kaljena sigurnosna stakla sa sigurnosnom folijom, uz upotrebu odgovarajućih podloga i silikonskih masa otpornih na ekstremne temperature i UV zračenje.

Izvođač će biti u obavezi da obezbedi svu potrebnu opremu za rad na visini, primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, kao i bezbedno odlaganje otpada na ovlašćenu deponiju.

Železnička stanica Stara Pazova nalazi se na prugama Beograd – Šid i Beograd – Novi Sad – Subotica, raspolaže sa sedam koloseka i predstavlja važno čvorište na severu Srbije.

