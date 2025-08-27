Hapšenja
Vrbas: Hapšenje demonstranata zbog napada na policiju i pristalice SNS-a
Dvojica demonstranata uhapšena su u Vrbasu pod sumnjom da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, saopštila je policija
Infrastruktura železnice Srbije traži izvođača radova za sanaciju nadstrešnice železničke stanice u Staroj Pazovi
Infrastruktura železnice Srbije raspisala je tender za izvođača radova na hitnim intervencijama na staničnim zgradama, koji se odnosi na sanaciju nadstrešnice železničke stanice u Staroj Pazovi, piše eKapija.
Predmet radova je uklanjanje i zamena oštećenih staklenih panela na nadstrešnici iznad stanice, gde je usled pucanja i oštećenja nastala potreba za hitnom sanacijom iz bezbednosnih razloga.
Biće demontirana četiri postojeća panela, a umesto njih ugrađena nova kaljena sigurnosna stakla sa sigurnosnom folijom, uz upotrebu odgovarajućih podloga i silikonskih masa otpornih na ekstremne temperature i UV zračenje.
Izvođač će biti u obavezi da obezbedi svu potrebnu opremu za rad na visini, primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, kao i bezbedno odlaganje otpada na ovlašćenu deponiju.
Železnička stanica Stara Pazova nalazi se na prugama Beograd – Šid i Beograd – Novi Sad – Subotica, raspolaže sa sedam koloseka i predstavlja važno čvorište na severu Srbije.
U Novom Sadu u toku je protest ispred Filozofskog fakulteta, a pred ulazom je i kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija
Smirila se situacija oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja je u utorak bila nekoliko puta na granici sukoba između građana i policije. Studenti, univerzitetski profesori i građani su u utorak tokom čitavog dana pokušavali da dokažu dekanu Milivoju Alanoviću da je uzurpirao zgradu te ustanove i ubede ga da napusti i zgradu i položaj koji zauzima. Alanović je odgovorio pozivanjem policije, a sve se pretvorilo u odbijanje svih strana da odstupe
Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tvrde da dekan Milivoj Alanović pokušava da ih izbaci iz zgrade, dok on tvrdi da je sve proteklo bez incidenata
Naći će se u svetu i pokoja diktatura koja se ipak na mnogim poljima oslanja na stručne ljude. U Srbiji toga nema – gotovo sve su preuzeli najgori. Čemu to vodi i ima li leka
