Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas zajedno sa funkcionerom te stranke Đorđem Aleksićem (SSP) povređen je u incidentu koji se posle ponoći dogodio u beogradskoj ulici Vojvode Stepe. Iz te stranke kazu da je Đilas zatekao ljude koji su lepili postere protiv njega, nakon čega su i on i Aleksic fizički napadnuti.

Policija je u Urgentnom centru uzela izjave i dokaze.

U Urgentnom centru Đilasu su snimljeni glava i noga zbog manjih, vidljivih nagnječenja, kao i povrede članka na nozi. Obojica pivređenih kažu da su ih oborili na asfalt i šutirali.

„Ta grupa koja je predvođena Lukom Petrovićem koji je inače gradski sekretar za investicije i koji je jedan od najvažnijih ljudi u SNS, preko kog idu svi poslovi, nas je napala, udarila više puta. To nije bila tuča – sigurno nismo nas dvojica došla da se bijemo sa njih deset“, rekao je nakon pregleda u Urgentnom centru Đilas.

„Došli smo da ih pitamo zašto to rade, zašto lepe plakate koje ljudi gledaju a koji nekoga vređaju, za koje godinama tvrde da nisu njihovi, a kao što vidite – jesu njihovi i iza njih stoji Vučić i ta organizovana kriminalna grupa. Lepljeni su pre nekoliko godina i na školu u koju idu moja deca. Luka Petrović mi je rekao da sam lopov i da zbog toga lepe i udario me prvi put. Udarili su me više puta. Branili smo se koliko smo mogli, na kraju su me oborili. Đorđe je pokušao da me zaštiti, njega su više udarali nego mene. Kad se stvar završila oni su otrčali niz ulicu, bez ikakvih problema“, navodi Đilas.

Banditi koji lepe plakate tuku Dragana Đilasa… pic.twitter.com/CFFIOY9naZ — Stranka slobode i pravde (@SlobodaIPravda) December 19, 2024

Kako saznajemo, Đorđa Aleksića koji je bio s njim šutirali su najviše po leđima i potiljku, ima više hematoma i gore je prošao.

„Ja sam legao preko njega, i oni su nastavili da nas šutiraju zajedno. Na snimku se vidi da ljudi padaju od siline udarca. Na snimku se vidi da niko tu nije došao da se tuče sa bilo kim, vidi se da ja držim ruke podignute, da pokušavam da sprečim da se bilo šta gore desi, ali oni su prvi napali. Mi smo se branili, to se sve vidi na snimku“, naveo je Aleksić.

U SSPu navode da je „vođa batinaša koji su tukli Đilasa i Đorđa Aleksića Luka Petrović, visoki funkcioner SNS i gradski sekretar za investicije“.

Podsetimo, danima se po Beogradu pojavljuju posteri na kojima su predstavnici opozicije predstavljeni kao lopovi i razbojnici. Na snimku se vidi da su takvi posteri lepljeni i ovom na zidu i da je napisano „Đilas lopov“.