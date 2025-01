Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podneo je u utorak ostavku i to tako što je o tome javnost obavestio objavom na svom Instagram profilu.

„Kao odgovoran čovek i odgovoran političar, podnosim neopozivu ostavku na funkciju gradonačelnika Novog Sada. Stabilnost i smirivanje tenzija i zaustavljanje daljih podela u društvu su ključni uslov za dalji napredak i razvoj Novog Sada i unapređenje života Novosađana“, naveo je Đurić.

On je između ostalog istakao da „kao neko ko veruje u moć dijaloga i međusobnog razumevanja“, smatra da je prihvatanje odgovornosti i podonošenje ostavke, njegova ljudska i politička obaveza i moralna dužnost

„Podnošenje ostavke nije izraz slabosti niti povlačenja pred izazovima, već čin preuzimanja odgovornosti i otvaranja prostora za obnovu poverenja među građanima“, naglasio je Đurić.

View this post on Instagram A post shared by Милан Ђурић (@milandjuric.ns)

Dodao je da je njegova izraz njegovog „dubokog poštovanja prema građanima Novog Sada“ i njegove vere u demokratske procese i vere da ću na taj način doprineti smirivanju tenzija i stvaranju prostora za konstruktivan dijalog i nastavak projekata za dalje unapređenje života svih Novosađana.

„Ponosan sam na sve ono što smo uradili u prethodnim godinama za grad Novi Sad i Novosađane. Novi Sad je grad u kom se grade dva, a počeće gradnja tri mosta. Grad u kom je prosečna plata dostigla iznos od blizu 115.000 dinara. A budžet grada je dostigao 47,9 milijardi dinara“, naveo je Đurić.

Ostavku Đurića najavio Vučević

Prethodno je premijer u ostavci Miloš Vučević najavio je da će Đurić podneti ostavku na mesto gradonačelnika Novog Sada.

Vučević je na konferenciji za novinare, na kojoj je saopštio da podnosi ostavku na funkciju predsednika Vlade Srbije, potvrdio glasine da Đurić odlazi sa mesta prvog čoveka Novog Sada.

„Time smo ispunili i one najpolitičnije zahteva najekstremnijeg dela demonstranata. I predsednik Vlade i gradonačelnik Novog Sada smatraju da su objektivno odgovorni za ono što se desilo i kao objektivno odgovorni podnosimo ostavke. Neka to dovede do smirivanja strasti, neka to dovede do vraćanja dijalogu, razgovoru. Za koju god stranku da glasate ili navijate, moramo biti svesni da Srbiju moramo da sačuvamo kao državu, ne Srbiju kao emociju“, poručio je premijer u ostavci.

Podsetimo, ostavka Vučevića i Đurića, uz objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, bio je prvi zahtev novosadske opozicije i studenata posle pada nadstrešnice 1. novembra, kada je život izgubilo 15 osoba.