Zbor Zvezdara organizovao je večeras akciju „Tiče te se“ nakon što su učesnici protesta bili meta pretnji i vandalizma. Na uglu Batutove i Bulevara kralja Aleksandra okupljeni su blokirali saobraćaj, mašući zastavama i noseći transparente

Građani su večeras blokirali raskrsnicu na uglu Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra u Beograd, gde prave buku i mašu zastavama beogradskih zborova, prenosi FoNet.

Na akciju „Tiče te se“ su pozvali građani okupljeni u zboru Zvezdara, jer je prema njihovim navodima troje ljudi koji učestvuju u akcija targetirano, anjihove zgrade vandalizovane.

„Nije pitanje da li će tvoj ulaz biti uništen, pitanje je kad“, poručio je zbor Zvezdara u pozivu na Instagramu.

Tokom noći učesnicima protestnih akcija na ulazima zgrada su ostavljene poruke sa fotografijama ukućana i direktnim pretnjama.

Ugao Bulevara i Batutova, upravo traje okupljanje zbog napada na troje građana iz zbora Zvezdara.

Imate vremena da se priključite. pic.twitter.com/FLh7mDVZWw — Igor Mitrovic (@IgorMitrovic100) August 11, 2025

Navedeno je da beogradski zborovi sa Zvezdare, Palilule, Starog grada, Voždovca, Savskog venca i Vračara ne očekuju da nadležni organi istraže ove napade, jer im je jasno da je policija u sadejstvu sa onima koji čine ovakva dela.

Na večerašnjem skupu su istaknuti transparenti „Mirno spavaj svete nije tvoje dete“ i „Raspiši kukavice“.

