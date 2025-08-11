Zbor Zvezdara organizovao je večeras akciju „Tiče te se“ nakon što su učesnici protesta bili meta pretnji i vandalizma. Na uglu Batutove i Bulevara kralja Aleksandra okupljeni su blokirali saobraćaj, mašući zastavama i noseći transparente
Navedeno je da beogradski zborovi sa Zvezdare, Palilule, Starog grada, Voždovca, Savskog venca i Vračara ne očekuju da nadležni organi istraže ove napade, jer im je jasno da je policija u sadejstvu sa onima koji čine ovakva dela.
Na večerašnjem skupu su istaknuti transparenti „Mirno spavaj svete nije tvoje dete“ i „Raspiši kukavice“.
Srpska napredna stranka ove godine potrošila rekordne budžete za izborne kampanje u Kosjeriću i Zaječaru, izdvajajući preko 58 miliona dinara, što je višestruko više nego ranije. Glavni deo sredstava otišao je na televizijsko i online oglašavanje
Vandali su u noći između nedelje i ponedeljka uništili ulaze tri zgrade u beogradskoj opštini Zvezdara ostavljajući fotografije kojima targetiraju žitelje tih zgrada - članove građanskog Zbora Zvezdara
Mala pobeda entuzijasta na izborima za mesne zajednice u novosadskom kvartu Liman pre četiri godine pretvorila se u veliki simbolični poraz naprednjaka. Ovo ludovanje SNS-a sa trobojkama za vikend je posledica toga
