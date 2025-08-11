Vandali su u noći između nedelje i ponedeljka uništili ulaze tri zgrade u beogradskoj opštini Zvezdara ostavljajući fotografije kojima targetiraju žitelje tih zgrada - članove građanskog Zbora Zvezdara

U noći uzmeđu nedelje i ponedeljka vandalizovane su tri zgrade u beogradskom naselju Zvezdara u kojima žive članovi zborova te opštine, a prema rečima Miodraga, jednog od njih, zgrade su napadnute po obrascu.

„Koliko smo mogli da utvrdimo zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera princip je uvek isti: dva mladića sa kačketima na glavama, da ne bi moglo da se vidi ko su, dođu sa kantom farbe, čekićem i odštampanim fotografijama članova zborova. Oni demoliraju ulaz u zgradu, porazbijaju sva stakla, poštanske sandučiće i sve na šta nalete, farbu isprosipaju, a fotografije ostave“, kaže Miodrag za „Vreme“.

Foto: Privatna arhiva Vandalizovan ulaz zgrade na Zvezdari

Sasvim jasne, preteće poruke

U jednoj zgradi su iza sebe ostavili čekić, a u drugoj izmet. Pošto je sve to dovoljno jasna, preteća poruka, vandali ne ostavljajuju i nikakave dodatne pretnje.

„Prizor sa razbijenim staklom i prosutom crvenom bojom dovoljno je preteći, a poruka je sasvim jasna. Noćašnjim napadima prethodio je napad u još jednoj zgradi na Zvezdari, a pre toga u prostorijama Zeleno-levog fronta i Stranke slobode i pravde. Prema onome što znamo napadi na zgrade nemaju nikakve veze sa pomenutim strankama, već su usmereni isključivo na građane koji su članovi zborova“, kaže Miodrag.

Foto: Privatna arhiva Vandalizovan ulaz zgrade na Zvezdari

On napominje da je policija svaki put izašla na uviđaj i ponašala se korektno, obezbeđujući mesto vandalizma dok ne dođu forenzičari, ali dodaje da osim toga nema nikakvih informacija o tome ko bi mogli da budu izvršioci.

„Policija je vrlo korektna, ali ni oni ni mi ne očekujemo da će se u vezi s tim nešto dogoditi. Pošto se sve to dešava tokom noći, dok policija ne stigne ljudi u zgradama prolaze kroz sav taj lom. Jedan od komšija građanke koja je targetirana ostavljenom fotografijom, za sve to je optužio studente, jer je njemu ‘Informer’ isprao mozak i on je ubeđen da su studenti napali nekog iz Srpske napredne stranke. On sada očekuje da će se pojaviti ‘Informer’ i izvestiti o napadu na vlast. To je klasična gebelsovska taktika da se neprijatelj optuži za ono što sami uradite. Mi živimo Berlin tridesetih godina“, kaže Miodrag.

Foto: Privatna arhiva Vandalizovan ulaz zgrade na Zvezdari

Neki odbijaju da shvate šta se dešava

On navodi da ostatak komšiluka nije reagovao, „jer su tu karte već podeljene, svi mi smo na nekoj strani i svi znamo šta se dešava ili odbijamo da shvatimo šta se dešava“.

„Ovakvim vandalizmom ugroženo je mnogo ljudi koji žive u tim zgradama. Kada je pre nekoliko dana napadnuta zgdrada u Bulevaru kralja Aleksandra, kroz sve to polomljeno staklo prolazila je majka sa dvoje dece predškolskog uzrasta. Ostaje vam samo da se zapitate u kom društvu ta deca odrastaju. To je za njih direktna trauma“, zaključuje Miodrag.

Vandalizovanje „pogrešne“ kuće u Novom Sadu

Sličan primer, takođe u noći između 10. i 11. avgusta dogodio se i u Novom Sadu, tačnije u Sremskoj Kamenici gde je farbom zasuta kuća jednog građanina i to, ispostavilo se – greškom.

Oštećena je fasada cele kuće, dvorište, vrata, prozori i automobil tog građanina, a sve zbog toga što je on prvi komšija novosadskog odbornika Miše Bačulova.

„To je sinoć toliko pucalo, da smo mislili da bacaju bombe“, kaže čovek čija je kuća napadnuta, a piše portal 021.

Dodaje da pretpostavlja da su napadači greškom njegovu kuću ciljali, s obzirom da živi pored Bačulova.

Kontaktirana je i policija i forenzika, koji su došli na lice mesta i obavili uviđaj. Kako kaže, tužilac jeste kontaktiran, ali je rečeno da se ovo delo ne goni po službenoj dužnosti.

„To znači da bih ja morao lično da podnosim tužbu protiv NN lica, što je nebuloza“, kaže on.

Dodaje i da su postojale indicije da će kuća Bačulova biti targetirana, posle nedeljnih dešavanja na Limanu, kada su naprednjački aktivisti farbali trobojke po fasadama zgrada.

Bačulov: Vlast ništa ne ume da uradi kako treba

Bačulov je za portal 021 rekao da je kuća njegovog komšije verovatno gađana greškom, umesto njegove, što je dokaz je da vladajuća stranka „apsolutno ne može ništa da uradi kako treba“.

Dodaje da je u nedelju dobio dojavu da se aktivisti koji su krečili trobojkama zgrade na Limanu raspituju o tome gde on živi.

„Ja sam tokom dana sklonio svoju porodicu iz kuće, dok sam ja bio u Bačkom Petrovcu. Tamo sam ih ja takođe i prozvao, oni nisu smeli tamo da se pojave, nego su došli da vandalizuju moju kuću. Ali ni to nisu uspeli, već su vandalizovali kuću mog komšije. Oni su se oko pola tri ujutru automobilom zaustavili ispred, izbacali tu farbu i samo pobegli“, navodi Bačulov.

Ističe da je cilj ovih napada provokacija, a posebno pred veliki sastanak grupa građana na nivou Srbije 15. avgusta, na kom će se govoriti o ujedinjenju.

„To im je veliki problem i nešto što po svaku cenu žele da zaustave i spreče. Do petka očekujem provokacije mene na svim nivoima, kako bi me naterali da uradim nešto i da se taj sastanak ne održi“, kaže Bačulov.