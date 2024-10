Vlast smatra da su „nova vrednost“ i da ništa drugo ne sme da postoji, izjavio je za N1 pisac i reditelj Goran Marković. To se, kako dodaje, vidi u Beogradu koji je između dva svetska rata bio „magičan grad“, a sada je koncepcija da se ruši, prepravlja… „Ukinimo prošlost ili ukinimo ono što je vredelo jer smo samo mi vrednost“, navodi Marković.

„Jako se sistematski to radi. To nije od juče. Destrukcija je počela zapravo odavno. Znači ono što je bilo juče, to ne postoji u stvarnosti od danas, to je koncept ove vlasti. Oni poništavaju sve, ne samo u rušenju zgrada, nego u prepravljanju. Kad pogledate kako je izgledao taj Trg republike, samo desetak, dvanaest godina ranije, to je druga priča, to je nešto humano“, ocenio je Marković.

Kako je kazao, odjednom se grad pretvara u nešto što je koncipirano sa relativnom mržnjom, sa urbanističkog stanovišta – „mi smo sad protiv onih, i mi moramo da našu vlast, naš trenutak, naš moment, pretvorimo fizički u nešto drugo, da sagradimo Beograd na vodi..“

Velika je priča i oko Starog savskog mosta, ali, kako kaže Marković, tu se ne radi o mostu, već o tome da li će Beograd sačuvati makar nešto od svog identiteta.

„Makar taj most. Ja ne znam zašto je problem da se sagradi 20 metara dalje ili 100 metara dalje drugi most. Mora taj da se sruši i na njegovim temeljima da se podigne nekakav drugi. Dobro, u redu, to će biti bolji most. Ali Beograd će izgubiti svoju vizuru…. Da ne govorimo o tome kako je on spašavan. Kako je taj čovek, koji je to na kraju rat,a kad su ga Nemci minirali, spasio taj most. Mislim, to je sve jedna koncepcija. Ukinimo prošlost ili ukinimo ono što je vredelo jer je samo mi vrednost’“, istakao je Marković.

Vlast, prema njegovoj oceni, smatra da su „nova vrednost“ i da ništa drugo ne sme da postoji.

„Ponižavajuće je kako nam dolazi litijum“

Marković kaže da ne zna tačno kakve su sve opasnosti od litijuma, ali da očigledno postoje.

„Ali sam način na koji on dolazi je ponižavajući. Dolaze neki kao kod bantu crnaca, da im prodaju češljeve i ogledalca. Na to mi liči. Ja sam celog života želeo da mi uđemo u Evropsku uniju i sanjao sam o tome. Odjednom sam shvatio da se ta Evropa prema nama ponaša kao prema nekim nižerazrednim ljudima“, rekao je Marković.

Osvrnuo se i na jučerašnju posetu predsednice Evropske komisije Ursule Fon der Lajen i izjave nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

„On (Vučić) sve živo radi da mi ne uđemo u EU. Jer on ako uđe u Evropsku uniju, on ne može više da radi ovo što radi“. smatra Goran Marković

Izjava kojom Ursula fon der Lajen pozdravlja Srbiju kao buduću velesilu u oblasti električnih automobila je, prema oceni reditelja, krajnji cinizam.

„‘Mislim, to je stvarno jedan cinizam neviđen….Ljudi se ovde bore za svoj opstanak protiv tog litijuma, ona nama čestita. Nemate šta vi da pričate, mi ćemo da vam odredimo kako ćete da živite. To je stvarno razočaranje za mene, ogromno“, istakoa je Marković.

„Ima da kopa litijum, inače ga neće više držati na vlasti“

Vučić je, prema njegovim rečima, ucenjen jer svi znaju šta je radio, kako je pokrao izbore, i oni ga drže u šaci.

„I on ima da kopa litijum, inače ga neće više držati na vlasti. U tome je cela stvar“, naveo je Marković.

Ipak, kako kaže, smatra i da je Evropa mnogi širi pojam od Fon Der Lajen, Olafa Šolca…

Evropa je mnogo širi pojam, to je civilizacijski pojam. I dva ili tri političara koji služe raznoraznim kompanijama, multinacionalnim, koji hoće da ucene naš narod, to nije Evropa. Evropa će sutra nešto drugo da radi.

Povodom blokada zbog projekta Jadar, Marković kaže da ne zna da li su one način, ali da ljudi moraju da se pobune protiv te situacije, moraju da se suprotstave.

Izvor: N1