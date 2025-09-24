„Skupom cenom majko, plaća se sloboda” - uz trobojke i ovu poruku obeleženo je u utorak, 23. septembra, uveče dve godine od "događaja" u Banjskoj
Kalemegdanska tvrđava je u utorak, 23. septembra, uveče je bila u bojama srpske trobojke, a Novosti pišu da su tako Beograđani hteli da se „oduže srpskim herojima iz Banjske“.
Likovi Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića bakljadom, koji su poginuli pre dve godne u oružanom sukobu u selu Banjska na Kosovu, stavljeni su na zastavu, a prorežimske novine dodaju da „njihova žrtva za slobodu naroda na Kosovu i Metohiji nikad neće biti zaboravljena i da ih braća nikada nisu zaboravila“.
Za to vreme, njihov „nastariji“ brat i predvodnik Milan Radoičić se ne krije i dostupan je pravosudnim organima Srbije. Grupa građana „Čisti ljudi za čist Kosjerić“ saopštila je 23. septembra da se Radoičić pojavio u Kosjeriću i tom prilikom pretio građanima u jednom od lokalnih ugostiteljskih objekata.
„Kretao se u pratnji obezbeđenja, kao i funkcionera lokalne vlasti – predsednika opštine Kosjerić Žarka Đokića, savetnika predsednika opštine Dalibora Vujića i Slobodana Đukića. Ova delegacija je prošla glavnom ulicom i posetila više ugostiteljskih objekata. Prema navodima prisutnih, u tim objektima došlo je do uznemiravanja građana koji su prethodno učestvovali u protestima protiv lokalne i republičke vlasti. Svedoci tvrde da su članovi pratnje u više navrata upućivali uvrede i pretnje građanima“, dodaje se u saopštenju.
Kosovo je letos podiglo petu optužnicu protiv Radoičića, a Aljbin Kurti je rekao da lica optužena za napad u Banjskoj moraju biti isporučena Kosovu.
„Sada su ti isti ljudi bliži predsedniku Srbije, nego što je njegovo neposredno obezbeđenje. To pokazuje da smo bili u pravu kada smo rekli da je ova kriminalna i teroristička grupa predvođena, finansirana od strane Beograda i da nije grupa huligana. To su ljudi koji su obučeni u Srbiji, primaju naređenja odatle i izvršili su agresiju na Kosovo“, rekao je Kurti u ponedeljak, 30. juna u Prištini.
Šta se dogodilo u Banjskoj
Grupa naoružanih Srba u noći 24. septembra postavila je barikadu od dva kamiona na mostu kod sela Banjska, petnaestak kilometara unutar severnog Kosova. Sukob sa kosovskom policijom počeo je u 2.45 – jedan policajac je ubijen, drugi ranjen. Do zore, okršaj se preneo u selo Banjska. Tu je srpska grupa – nadjačana i opkoljena pojačanjima koja stižu kosovskoj policiji – provalila u dvorište manastira, verovatno sa namerom da ga iskoristi kao otpornu tačku. Gotovo čitav dan je trajala pucnjava. Ubijena su četiri naoružana Srbina, bar toliko ih je ranjeno, osmorica su uhapšena, a ostali uspevaju da se probiju, pisalo je „Vreme“ neposredno posle incidenta.
„Ovo se manje-više zna. Sve ostalo spada u nagađanja i spekulacije. Konkretno: šta je bio cilj srpske naoružane grupe, pod čijom se komandom nalazila i, posebno, kome je to trebalo? Ako u ovom trenutku nije moguće dati potpune odgovore, ponešto je moguće zaključiti iz šturih i često kontradiktornih informacija sa severa Kosova, iz Prištine i Beograda“, pisali su Filip Švarm i Jelena Jorgačević.
