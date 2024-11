Ministar za javna ulaganja Darko Glišić rekao je da je vlada tim i da nekada neko u tom timu igra više sezona pa se umori, nekad se neko nije najbolje snašao, neko beži od odgovornosti. Svi ćemo biti pod lupom, rekao je ministar Glišić napomenuvši da su pod lupom i koalicioni partneri, prenosi RTS.

„Nisu nas pogodile reči neprijatelja, već ćutanje prijatalja. Bilo je neprijatno ćutanje, onih koji nisu preuzeli deo odgovornosti“, kaže Glišić.

„Ako želite da dođete do istine morate da date vremena. Pedeset osoba je saslušano. Moramo dati vreme da se dođe do svih odgovora koji tište javnost i porodice“, rekao je Glišić i dodao da uoliko želimo da dođemo do istine, neophodno je da se sačeka da nadležni utvrde odgovornost bez „hajke i harange“.

Glišić je rekao da je Goran Vesić stavio ostavku na sto i da je time pokazano da su „drugačiji od ostalih kojima nije padalo na pamet da podnesu ostavku čak i kada je premijer ubijen u ovoj zemlji“.



O rekonstrukciji

Govoreći o najavljenoj rekonstrukciji Vlade, Glišić je potvrdio da ima umornih, a i da je u neke izgubljeno i poverenje.

„Vlada je tim koji je selektirao premijer, koji je dobio poverenje od predsednika. Nekada neko u tom timu igra više sezona pa se umori, nekad se neko nije najbolje snašao, neko se krije od odgovornosti, beži od odgovornosti. Svi ćemo biti pod lupom i ja koji sam postao ministar pre šest meseci i oni koji su u Vladi više mandata. Rezultat će vas kvalifikovati da li idete dalje“, rekao je Glišić.

„Želimo da rastemo, nije isto da li idemo jedan ili dva koraka napred. Praviće se analiza pa ćemo donositi odluke“, kaže Glišić.

Napomenuo je da će se razmatrati rad svih ministara bez obzira iz koje stranke dolaze.

„Pod lupom su svi i koalicioni partneri. Videćemo i njihov učinak. Citirao bih jednu izreku. Nisu nas pogodile reči neprijatelja, već ćutanje prijatelja. Bilo je neprijatno ćutanje, onih koji su ćutali i koji nisu preuzimali deo odgovornosti“, kaže Glišić.

Na pitanje da li se to odnosi na odnos sa SPS-om, Glišić je rekao da on prvo kaže partnerima šta misli pa tek onda izlazi u javnost sa zamerkama.

Kada je reč o resoru koji vodi, ministar navodi da se pokreće dosta projekata i da „ne žele da tapkaju u mestu“.

Kaže da se radi na 37 objekata javne namene, a da je jedan od najznačajnijih izgradnja Tiršove 2. Ističe da je na tom projektu letos uvedena i treća smena da se ubrzaju radovi.

Najavio je da će se raditi na 21 objekatu škola, biće radova na brojnim sportskim objektima, zdravstvenim objektima i 12 objekata iz vodosnabdevanja.

Foto: Tanjug / Rade Prelić Premijer Miloš Vučević u Skupštini Srbije

Stojanović: Momirović prvi na listi

Podsetimo, Politikolog Boban Stojanović izjavio je da će zbog tragedije u Novom Sadu biti još ostavki, „jer je potrebno zadovoljiti apetit prosečnog SNS birača kako ne bi iskazivao nezadovoljstvo prema Vučićevoj vlasti“.

Ocenio da će jedna od ostavki najverovatnije biti i ostavka nekadašnjeg ministra građevinarstva, a sada ministra unutrašnje i spoljne trgovine Tomislava Momirovića.

„Vesić je u ponedeljak podneo ostavku, pred protest. Ja tu čitam da je javnost naterala Vesića. Oni crtaju Tomislava Momirovića za odgovornost, on je bio ministar građevinarstva u periodu kad je izvođen najveći broj radova, ali to je upravna odgovornost, jer je upravljao ministarstvom. Ali, njega je postavio Vučić. Politička odgovornost jer je neko kao Momirović bio minsitar tako važnog ministarstva je na Aleksandru Vučiću. Zanimljivo mi je što je krenuo u obračun sa funkcionerima. Šalje poruke da pokaže biračima da će povesti malo više računa o neodgovornim ljudima u stranci“, rekao je Stojanović.

On je naveo da Srbiju „ne može da definiše kao državu, jer nema osnovne elemente“.

„Ishod tragedije će zavisiti od Ipsos i istraživanja koje će pokazati kako birači SNS reaguju na ovo. Ja sam siguran da su uradili blic istraživanja i da je Vesić podneo ostavku, ali deluje mi da će ih biti još i mislim da se istražuje šta će zadovoljiti aptetite prosečnog birača SNS, kako ne bi iskazivao nezadovoljstvo prema vladavini Vučića, kao i šta predsednik mora da uradi da bi njegov ‘oreol neimara’ uspeo da se održi“, istakao je Stojanović.

