Iako je odbijao da prizna poraz na predsedničkim izborima SRJ održanim 24. septembra, 6. oktobra je pod pritiskom masovnih demonstracija prethodnog dana, ipak priznao poraz, a na mesto predsednika došao je Vojislav Koštunica, dok premijer postaje Zoran Đinđić.
Dvadesetpet godina kasnije, neki od tadašnjih političara i dalje su u državnom vrhu, mnogi od njih na suprotnoj strani tadašnjeg DOS-a.
DOS je propao, Milošević je preminuo, prvi demokratski premijer Zoran Đinđić je ubijen, SRJ se raspala, a mnogi se danas pitaju šta je ostalo od Petooktobarskih promena.
Foto: Draško GagovićPeti oktobar 2000.
Gde su danas glavni akteri Petog oktobra?
Nekadašnji predsednik SRJ, premijer Srbije i lider Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica, povukao se iz politike 2014. godine, a od tada se retko pojavljuje u javnosti i ne daje izjave medijima.
Viđen je na ulicama 15. marta 2025. godine tokom najvećeg protesta u istoriji Srbije u Beogradu na koji su pozvali studenti u blokadi.
Foto: Draško GagovićVojislav Koštunica
Prvi demokratski premijer, Zoran Đinđić, uz Koštunicu najistaknutiji lider Demokratske opozicije Srbije, ubijen je 12. marta 2003. godine, u dvorištu zgrade Vlade.
Politička pozadina atentata na premijera Đinđića nikada nije do kraja rasvetljena.
„Zoran Đinđić nije se slučajno zatekao u istoriji – on je istoriju stvarao. Peti oktobar 2000. nezamisliv je bez njega. Niko ne može reći koliko bi još jedan pogubni režim potrajao, kakve posljedice po zemlju izazvao uključujući – sasvim moguće – i građanski rat. Za izostanak krvoprolića zahvalnost Đinđiću duguju svi građani Srbije – kako oni što rušili vlast Slobodana Miloševića, tako i ovi koji su je branili. Jednim i drugima, život je od tog trenutka krenuo na bolje“, pisao je ranije Filip Švarm, glavni urednik „Vremena“.
Ipak, kako je dalje naveo u tekstu, današnja Srbija svakako nije ona iz vizije Zorana Đinđića.
„Ipak, ta vizija ostaje kamen temeljac njenog razvoja i budućnosti. Niko i ništa to ne mogu promijeniti.“
Nebojša Čović je u DOS ušao kao lider Demokratske alternative koju je osnovao 1997. godine, nakon što je napustio Miloševićev SPS. Bio je potpredsednik u prvoj demokratskoj vladi izabranoj u januaru 2001. godine.
Kritikovao je SPS što nije priznao poraz na lokalnim izborima 1996, nakon čega je podneo ostavku na mesto gradonačelnika Beograda i prešao na drugu stranu.
Danas nije zvanično u politici.
Donedavno je bio predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda, a aktuelni je predsednik Košarkaškog saveza Srbije.
Čedomir Jovanović, koji je bio vođa studenata 1990-ih, a kasnije jedan od najbližih Đinđićevih saradnika, danas nije aktivno u politici.
Poslednjih godina imao je diskutabilne izjave u javnosti.
Lider LDP prošle godine je najavio da se vraća u politiku, napominjući da nikada nije ni otišao iz nje. Nije se zvanično vratio.
Ipak, vratio se u žižu javnosti, a naročitu pažnju izazvala je njegova izjava s početka aprila ove godine kada je u gostovanju na televiziji Tanjug ispričavši kako je 15. marta sprečio građanski rat u Srbiji, posle čega je ispitan, kako je tvrdio, u policiji.
Vesna Pešić kao predstavnica Građanskog saveza Srbije bila jedna od ključnih političkih aktera u formiranju i delovanju Demokratske opozicije Srbije (DOS).
Kao liderka GSS-a, učestvovala je u pregovorima i usklađivanju stavova opozicionih partija unutar DOS-a. Bila je aktivna u izbornoj kampanji za predsedničke izbore 24. septembra 2000, podržavajući zajedničkog kandidata DOS-a, Vojislava Koštunicu.
Posle pada Miloševića, GSS je imao relativno manju ulogu unutar široke koalicije, ali Pešić je i dalje bila prisutna u političkom životu, ističući pitanja demokratizacije, vladavine prava i građanskih sloboda.
Velimir Ilić je od 1997. godine na čelu Nove Srbije koju je tokom petooktobarskih promena vodio sa istoričarom Milanom St. Protićem.
Ilićeva najvažnija zaduženja u različitim vladama odnosila su se na infrastrukturu, kapitalne investicije, građevinarstvo i vanredne situacije, a kao koalicione partnere birao je Vojislava Koštunicu, Vuka Draškovića, pa i Srpsku naprednu stranku (SNS). Opozicionom delovanju vratio se 2017. godine.
U čačanskom kraju danas je poznat i kao veliki proizvođač šljiva, a i on je bio na ulicama Beograda 15. marta 2025.
Među liderima opozicije te 2000. bio je i Rasim Ljajić. On je u DOS ušao kao lider Sandžačke demokratske partije, ali je 2008. godine osnovao Socijaldemokratsku partiju Srbije.
Važi za najdugovečnijeg ministra u Srbiji jer je bio u vladama kojima je upravljao DSS, DS i SNS. Nakon formiranja nove vlade u oktobru 2020. godine povukao se iz izvršne vlasti, ali se i dalje nalazi na čelu SDPS. Nedavno ga je kritikovao Aleksandar Vučić, govoreći o koalicionim partnerima u Novom Pazaru.
Ljajić je danas i predsednik sprotskog kluba Partizan.
Foto: Tanjug / Jovana KulaševićRasim Ljajić
Velimir Velja Ilić na protestu 15. marta
Vladan Batić, koji je u Đinđićevoj vladi bio ministar pravde, do svoje smrti 2010. godine bio je predsednik Demohrišćanske stranke Srbije.
Dragoljub Mićunović predvodio je 2000. godine Demokratski centar, koji se kasnije kolektivno učlanio u Demokratsku stranku, a on je postao predsednik Političkog saveta te stranke. Danas, sa 95 godina, nije aktivno u policiti.
Nebojša Čović
Nenad Čanak je bio predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine od njenog osnivanja, a nakon 2000. godine bio je predsednik Skupštine Vojvodine. LSV je do početka 2023. godine bio koalicioni partner Srpske napredne stranke u gradskoj vlasti Novog Sada, dok je na pokrajinskom nivou bio u opoziciji.
Čanak je u novembru 2022. odlučio da se na Kongresu ne kandiduje za predsednika partije koju je predvodio pune 32 godine, ali je rečeno da ostaje u stranci i da će nastaviti da radi u oblastima političkog delovanja LSV u kojima se proceni da može dati najveći doprinos.
Jožef Kasa predvodio je Savez vojvođanskih Mađara do 2010. godine, a nakon toga se bavio novinarstvom kao urednik Subotičkih novina. Preminuo je 2016. godine.
Žarko Korać predvodio je Socijaldemokratsku uniju i bio jedan od potpredsednika u Đinđićevoj vladi. Danas je nekadašnji SDU, na čijem je čelu Korać bio do 2014. godine, preimenovan u Partiju radikalne levice.
Danas nije politički aktivan i docent je na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Foto: Tanjug/Dragan KujundžićŽarko Korać
Miodrag Isakov bio je na čelu Reformista Vojvodine, a nakon što je DOS preuzeo vlast bio je potpredsednik vlade. Danas nije aktivan u politici.
Bivši lider Nove demokratije Dušan Mihajlović je bio ministar policije u vladi Zorana Đinđića i Zorana Živkovića, obavljajući istovremeno i dužnost potpredsednika vlade, a 2004. se povukao i sa mesta predsednika svoje stranke.
Danas nije politički aktivan.
Goran Svilanović je u vreme Petog oktobra bio predsednik Građanskog saveza Srbije, a trenutno je na poziciji regionalnog menadžera za Srbiju, Bosni i Hercegovinu i Crnu Goru u jednoj od vodećih kompanija za inženjering, razvoj i menadžment u oblasti konsaltinga na Zapadnom Balkanu.
Danas nije politički aktivan.
Dragan Milovanović je 2000. godine predvodio Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS), koja je bila deo pobedničke koalicije. U Đinđićevoj vladi bio je ministar za rad i zapošljavanje, a danas nije politički aktivan.
Miloševićevi ljudi ponovo na vlasti
Aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je 5. oktobar 2000. godine kao ministar za informacije u takozvanoj Vladi narodnog jedinstva.
Sadašnja guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković bila je u vladi Mirka Marjanovića ministarka bez portfelja, dok je aktuelna potpredsednica Vlade Srbije i ministarka kulture Maja Gojković u to vreme bila potpredsednica Savezne vlade.
Deo vladajuće garniture pre Petog oktobra bio je i prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić, tada član Izvršnog odbora SPS i savezni poslanik.
Danas je ministar policije.
Iako nije bio među glavnim akterima petooktobarske revolucije, Dragan Šutanovac je često govorio o njoj i kritikovao aktuelni režim.
Kasnije se povukao iz Demokratske stranke čiji je član bio od 1997. godine, a 2025. postao je ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Nedavno je boravio u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u društvu predsednika Srbije.
Nekadašnji Otporaš, Marko Đurić, takođe je bio protiv tadašnjeg režima, a danas je ministar spoljnih poslova Srbije i bliski Vučićev saradnik.
Vojislav Šešelj, osuđivan u Hagu za ratne zločine i vođa Srpske radikalne stranke, 25 godina kasnije redovni je gost prorežimskih medija, a protiv nekadašnjeg prijatelja iz stranke, Aleksandra Vučića, sada priča uz hvalospeve.
Nebojša Pavković bio je načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije u vreme Miloševića. Na tom položaju je bio je i 5. oktobra, a kasnije završio u Hagu.
Nedavno je avionom Vlade Srbije sleteo u Beograd, odakle je prevezen na VMA.
Haški tribunal ga je 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u oktobru 2003. godine, a on se 2005. godine predao Tribunalu u Hagu.
