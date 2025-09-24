Udar na univerzitet

24.септембар 2025. K. S.

Zašto je rektor Univerziteta u Kragujevcu upao u zgradu?

U Kragujevcu se ponavlja novopazarski i novosadski scenario: rektor Univerziteta upao je u zgradu Rektorata sa još nekoliko ljudi za koje tvrdi da su obezbeđenje. Rektor kaže da strahuje od ugrožavanja akreditacije univerziteta

Politika

24.септембар 2025. I.M.

Uglješa Đuričković: Državni udar u Zaječaru

Nastavak konstitutivne sednice u Zaječaru izazvao je haos u skupštinskoj sali. Opoziciona odbornica Dragana Rašić kaže za "Vreme" da je neko bacio dimnu bombu i da su svi napustili salu. Predsednik Skupštine Stefan Zankov prethodno nije odgovorio na pitanja o legalnosti sednice

Režim i mediji

24.септембар 2025. Nemanja Rujević

Udar na medije: Šta će biti sa televizijama N1 i Nova S?

„Osećamo se kao u američkoj ambasadi u Sajgonu 1975. Čekamo da vidimo šta će biti i da li ćemo morati da se evakuišemo na neko bolje mesto“, opisuje glavni urednik “Danasa” Dragoljub Petrović atmosferu među novinarima medija koji rade u okviru Junajted grupe u koje spadaju televizije N1 i Nova S i nedeljnik “Radar”

Špijunska afera

24.септембар 2025. I.M.

BIRN: Špijuni u Beogradu imali mobilni i internet, poternica posle 11 dana

Cuj Guanghaj i Džon Miler, kineski i britanski državljanin koje traže SAD, pobegli su iz kućnog pritvora u Beogradu 4. avgusta, iako su bili pod elektronskim nadzorom. BIRN otkriva da su imali pristup mobilnim telefonima i internetu, dok je poternica za njima raspisana tek posle 11 dana