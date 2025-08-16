Potpredsednik DS-a Miodrag Gavrilović naveo je da je šesnaestogodišnji dečak koji je pretučen na protestu u Valjevu u veoma teškom stanju i da su mu otkazali bubrezi. U Valjevu je ovih dana zabeleženo nezapamćeno policijsko nasilje

Dečak A.R. koji je krvnički pretučen u Valjevu je 2009. godište, ima samo 16 godina i u veoma teškom je stanju jer su mu otkazali bubrezi, napisao je na društvenoj mreži Iks Miodrag Gavrilović, nekadašnji poslanik i potpredsednik Demokratske stranke (DS).

„Prebačen je u Beograd u privatnu bolnicu, u izuzetno je teškom stanju, otkazali su mu bubrezi“, napisao je Gavrilović.

Дечак А.Р. који је крвнички претучен у Ваљеву је 2009. годиште.

Пребачен је у Београд у приватну болницу.

У изузетно је тешком стању. Отказали су му бубрези.

Замолио бих све грађане да будемо јединствени и да пружимо сву могућу помоћ и подршку.

„Zamolio bih sve građane da budemo jedinstveni i da pružimo svu moguću pomoć i podršku. Nije sam!“, dodao je Gavrilović.

Na pitanje da li je možda čuo informaciju da je dečak u međuvremenu preminuo, Gavrilović je odgovorio da mu je oko 1 sat iza ponoći javljeno da je A.P. i dalje u teškom stanju i da ima unutrašnja krvarenja, ali da ne zna sve detalje.

Brutalno nasilje u Valjevu

Kako je pisalo „Vreme“ u četvrtak uveče je u Valjevu došlo do do tada neviđenog policijskog nasilja u tom gradu, zbog čega su studenti i građani Valjeva pozvali na protest u subotu, 16. avgusta.

Policija, koja je, kažu, imala pojačanje iz Užica, Priboja i Prijepolja, upotrebila je „topovski udar“, ispaljeno je nekoliko patrona suzavca, i kordon je krenuo ka građanima, mlađi učesnici protesta su odgovorili kamenicama. Demonstranti su počeli da se povlače i beže uz „Hajduk Veljkovu“ ulicu, ko se spotakao i pao, koga su stigli, brutalno su, palicama i udarcima nogama, prebili.

Advokatica Jana Aćimović Planojević, koja je bila prisutna, je objavila da takvo nasilje nije viđeno u Valjevu, policija je tukla sve redom, izvukli su, i prebili, ljude iz taksija, brutalno su pretukli maloletnika od 15 godina, prilikom hapšenja niko nije pružao otpor, dečko koji je bačen na asfalt je krvnički, od nekoliko policajaca, prosto izgažen.

Advokat Branko Ivković dodaje da je 35 godina proveo na ulici na raznim demonstracijama, ali da ovoliku brutalnost policije nigde nije video.

Urgentni centar Valjevske bolnice celu noć je pružao pomoć povređenima, a ukupno je uhapšeno 17 demonstranata.