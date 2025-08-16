Napadi na novinare

16.avgust 2025. T. S.

ANEM: Pokušaj policijskog oslepljivanja Vuka Cvijića

Dok je pratio protest kod Generalštaba, novinara Vuka Cvijića je s leđa hemijskim sredstvom napao uniformisani policajac. ANEM navodi da je napad bio ciljano usmeren i da je izazvao teške zdravstvene tegobe