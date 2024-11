Nesreća u Novom Sadu

Firma za nadzor: Deo železničke stanice ne sme da se koristi

Foto: Tanjug/ Nenad Mihajlović Tragedija na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Firma Utiber zadužena za nadzor radova na rekonstrukciji železničke pruge od Novog Sada do granice upozorava da je na Železničkoj stanici u Novom Sadu došlo do preraspodele statičkih veličina na krovu i da to može da ima ozbiljne posledice po bezbednost