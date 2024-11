Filip Karađorđević pozvao je novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa da povuče priznanje nezavisnosti Kosova.

Karađorđević je u objavi na društvenoj mreži Iks sastavljenoj iz velikog broja delova u kojima je označio Trampa ocenio da zahvaljujući njegovoj pobedi na predsedničkim izborima u SAD „postoji obnovljen potencijal za odstupanje od spoljnopolitičkih odluka koje su oblikovale globalnu stabilnost“.

„Među najznačajnijim od njih je priznanje Kosova, odluka koja ostaje duboko sporna. Hrabar i principijelan korak Donalda Trampa trebalo bi da bude preispitivanje i povlačenje ovog priznanja: potez koji ne samo da bi ispravio istorijsku nepravdu već i ojačao položaj Amerike kao šampiona pravičnosti i vladavine prava“, ocenio je Karađorđević.

On je ukazao da je samoproglašena nezavisnost Kosova 2008. godine usledila nakon intervencije NATO pakta 1999. godine i ocenio da je ta kampanja „opravdana optužbama o genocidu nad etničkim Albancima koje su kasnije dovedene u pitanje“.

„NATO bombardovanje, koje je trajalo 78 dana, raselilo je stotine hiljada ljudi, čime je Kosovo praktično postalo protektorat NATO-a. Danas Kosovo priznaje samo polovina država članica UN, a velike sile poput Rusije, Kine, Indije i Brazila solidarne su sa Srbijom“, napisao je Karađorđević.

With @realDonaldTrump winning the 2024 US presidential election, there is renewed potential for a shift away from foreign policy decisions that have shaped global stability.

1/9⬇️

— Филип Карађорђевић (@PrincFilip1) November 8, 2024