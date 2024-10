Devojčica koja mašta o bratu, uzima daljinski upravljač i pošto, kako kaže, zna da odrasli vole brojeve, prebacuje na informaciju da će mama i tata za drugo dete dobiti čak 600.000 dinara. Biće pomoć i za treće i četvrto.

Dok su se sračunali, roditelji već čekaju blizance!

Uz poruku „Da nas bude!“, ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski objavila je ovaj promotivni video na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva.

Jelena Ćirić Nikolić urednica portala Bebac kaže za „Vreme“ da je, pored drugih problema, ovaj način komunikacije sa roditeljima neprihvatljiv.

„Na stranu što mi podržavamo povećanje roditeljskog dodatka, ne možemo da podržimo ovaj način komunikacije sa roditeljima. Kao sa osobama koje žele da prošire svoju porodicu samo zbog novca. Zato što je taj način komunikacije vrlo uvredljiv za roditelje“, kaže Ćirić Nikolić.

„Vidi se i da je spot unapred snimljen. Što nam govori da su i pre izglasavanja Skupštine izvršne vlasti uložile određeni novac znajući da će to biti izglasano“, kaže Ćirić Nikolić.

Što dovodi u pitanje, dodaje, celokupan demokratski proces menjanja zakona.

Sagovornica „Vremena“ kaže da roditelji uvek naglašavaju da ne rađaju decu zbog novca.

„To je svakako nešto što pomaže, ali to što nemate mesto u vrtiću, to što moramo da plaćamo besplatno školstvo kupovinom knjiga, to je dugoročnije od tih pola miliona ili 600.000 dinara na samom početku roditeljstva. Možda te pare da izdvojimo da za šest meseci obezbedimo bebisiterku?“, pita Ćirić Nikolić.

Primer deci

S obzirom da je spot snimljen iz ugla deteta, otvara se i pitanje kakav sistem vrednosti Ministarstvo za brigu o porodici predstavlja deci.

„Scenario gde deca precipiraju odrasle kao osobe koje zanima samo novac nam u stvari govori da su i nadležni svesni krize u kojoj se porodica trenutno nalazi. Razgovori finansijske prirode se više ni ne sakrivaju od dece, od kada je poslednjih par godina inflacija znatno uticala na kućne budžete“, kaže Ćirić Nikolić.

Ona dodaje da bi bilo bi bolje da se pozabavimo reproduktivnim zdravljem, dostupnim ginekolozima u svim mestima, kao i razgovorom sa omladinom o reproduktivnom zdravlju, da bi na taj način podigli svest o značaju osnivanja porodice.

„Bolje bi bilo imamo seksualno obrazovanje u školama. Jer ovo su kratkoročne mere. Demografiju ne možemo planirati novcem. Moramo da vodimo računa o tome kako muškarci i žene odlaze na preglede, da li imaju pristup zdravstvenoj nezi, to je samo jedan deo te priče. Drugi deo priče je školstvo i momenat kada se mama vraća na posao, a nema mesta u vrtiću ili diskriminacija majki sa malom decom na tržištu rada“, kaže Ćirić Nikolić.

Ministarka za zavere i ventilatore

Ministarka Đurđević Stamenkovski je svoju kampanju za demografsku obnovu nacije započela u jeku brojnih svedočenja žena o akušerskom nasilju i lošim uslovima u porodilištima u Srbiji.

Prvobitno je optužila majke da su „deo globalne agende protiv rađanja u Srbiji“. Potom je problem nedostatka klima usred tropskih vrućina u porodilištima „rešila“ kupovinom pet ventilatora.

Nakon toga je ponudila svoju ostavku, koju je premijer Miloš Vučević odbio.

Poslednja kampanja za podsticanje nataliteta u Srbiji iznedrila je pobedničke slogane 2018. godine: „Dosta reči – nek’ zakmeči“, „Rađaj, ne odgađaj“ i „Ljubav i beba – prvo što nam treba!“

Rezultat je rekordno nizak broj beba zabeležen prošle godine, kada se pogleda period od 1900. godine pa do danas, uključujući i Balkanske ratove i Prvi i Drugi svetski rat.

Možda će posle najnovijeg spota da nas bude više.