Evropska unija (EU) će poslati pismo Beogradu, tražeći od srpskih vlasti da dostavi svoju pregovaračku poziciju za poglavlja koja će se eventualno otvoriti u okviru klastera 3, saznaje se iz diplomatskih izvora u Briselu, objavio je Radio Slobodna Evropa.

Odluku će evropski zvaničnici najverovatnije saopštiti u utorak, 17. decembra tokom dana.

Ovo je jedini kompromisni dogovor o Srbiji koji je postignut među zemljama članicama EU na sastanku na nivou ambasadora, koji je održan 16. decembra uveče.

Pismo će EU poslati nakon sastanka Saveta opštih poslova, koji će biti održan 17. decembra a gde će zasedati ministri EU nadležni za evropska pitanja. Oni na dnevnom redu imaju i raspravu o paketu zaključaka o proširenju.

Mađarsko predsedavanje je već saopštilo da je usaglašen tekst ovih zaključaka.

Iako su usaglašeni na nivou ambasadora zaključci trebaju dobiti formalno odobrenje od strane ministara.

‼️ Breaking news! Ambassadors have just approved the Council conlusions on enlargement. A big success which will give a strong impetus to enlargement in the Western Balkans and beyond for the upcoming years.

