„Evropski parlament je upravo odlučio da ipak održi raspravu o izborima u Srbiji, već u sredu! A onda i da odmah početkom februara donese posebnu Rezoluciju o izborima u Srbiji“, napisala je večeras Marinika Tepić potpredsednica SSP na mreži X.

Naime, Evropski poslanici glasali su danas da se rasprava o stanju u Srbiji nakon izbora nađe u sredu na dnevnom redu plenarne sednice Evropskog parlamenta, koja će trajati do 18. januara.

Poslanici su odlučili da se na dnevnom redu plenarne sednice parlamenta u februaru ove godine nađe rezolucija o izborima u Srbiji.

Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola rekla je da su razmatranje stanja u Srbiji nakon izbora tražili socijalisti, Obnovimo Evropu, Zeleni i Levica.

Austrijski poslanik Andreas Šider iz redova socijaldemokrata rekao je da su 17. decembra održani vanredni izbori u Srbiji, tvrdeći da je na njima bilo brojnih nepravilnosti, kojima je podriven izborni proces. On je tražio donošenje rezolucije o izborima u Srbiji.

Izvestilac EP za Srbiju Vladimir Bilčik pozvao je da se rezolucija donese tek nakon što bude objavljen konačan izveštaj ODIHR-a, kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava.

„Podržavamo debatu, ali bismo želeli da imamo rezoluciju tek kada bude objavljen konačni izveštaj ODIHR“, naveo je Bilčik.

On je dodao da bi, ako je moguće da se postigne dogovor o rezoluciji do objavljivanja izveštaja ODHIR-a, to bio sveobuhvatan dogovor.