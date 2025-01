Prosvetne inspektorke iz Zrenjanina Ivana Atanacković i Ružica Tepavički objavile su u ponedeljak otvoreno pismo u kojem iznose neslaganje sa obaveštenjem Ministarstva prosvete, koje se odnosi na postupanje inspektora u vezi sa najavljenom obustavom rada u školama, sa unapred utvrđenom šemom zapisnika o nadzoru i unapred utvrđenim merama.

Kako se navodi u pismu, koje je medijima dostavio Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije, procena inspektorki je da u postojećim društvenim okolnostima ne bi trebalo postupati na način koji je naveden u obaveštenju.

„Postupanje na navedeni način predstavljalo bi korišćenje inspekcijskih ovlašćenja u svrhu zastrašivanja i pritisaka na učenike i zaposlene u prosveti, kao i bezbednosni rizik za prosvetne inspektore, odnosno korišćenje ovlašćenja prosvetnih inspektora za rešavanje celokupne situacije nastale u sistemu obrazovanja, koja predstavlja političko i sistemsko pitanje“, navele su inspektorke.

One su ukazale da, ako bi se utvrdila odgovornost svih zaposlenih u školi, a jedina mera nakon utvrđene odgovornosti je predstanak radnog odnosa, postoji rizik da u školi više nema nastavnika u radnom odnosu.

Dodaje se da mere izečene predviđenom šemom zapisnika zahtevaju sprovođenje postupaka protiv zaposlenih i učenika, što bi dovelo do administrativnog kolapsa i do toga da mere ne budu izvršive, a to bi onda obesmislio postojanje i funkcionisanje prosvetne inspekcije.

Ističe se i da se nalaganjem da se postupa na određeni način zalazi u samostalnost inspektora.

Navodi se i da je zakonom predviđeno da inspekcija na isti način postupa u istim ili sličnim situacijama, zbog čega treba imati u vidu da su obustave rada u školama realizovane i 16. septembra, 2. oktobra, 1. novembra i 20. decembra prošle godine.