5. oktobar 2004: Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović poginuli su u vreme obavljanja stražarske službe na Topčideru, saopštila je informativna služba Generalštaba Vojske SCG.

Jedan od vojnika je bio mrtav kada je pronađen, dok je drugi bio teško ranjen.

„Generalštab Vojske SCG formirao je posebnu komisiju za ispitivanje ovog događaja, a nadležni istražni organi detaljno ispituju sve okolnosti“, kaže se u saopštenju.

6. oktobar: Načelnik Generalštaba Vojske general-pukovnik Branko Krga sastao se u Topčideru, sa očevima i rodbinom poginulih vojnika, saopštio je Generalštab. Posle susreta otac vojnika Jakovljevića je rekao da postoje tri mogućnosti: da su se gardisti međusobno zavadili i pucali, da je prilikom primopredaje dužnosti došlo do slučajnog opaljenja pušaka, ali nije isključena ni mogućnost diverzije.

Ministar odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslav Davinić izjavio je da će skratiti posetu Holandiji i otkazati put u Luksemburg, kako bi u Beogradu sačekao rezultate istrage o pogibiji dvojice vojnika.

Balističari Vojske, kojima su se pridružili i kolege iz MUP-a, završili su uviđaj, a završena je i obdukcija nastradalih vojnika.

Vojnici su najverovatnije pucali jedan na drugog. Na to upućuju prve pretpostavke vojnih istražnih organa, pišu dnevne novine.

Pukovnik Đorđe Trifunović, predsednik Vojnog suda u Beogradu, rekao je za „Politiku“ da će tačan uzrok tragedije biti poznat posle završenih analiza: „Jednostavno se ne isključuje ni jedna mogućnost.“ On je naglasio da se ništa pouzdano neće znati dok se ne obave suptilne i stručne analize, jer je ovo veoma atipičan i složen slučaj.

7. oktobar: Vojnici Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević pucali su jedan na drugoga, pri čemu je Jakovljević na mestu umro, da bi ranjeni Milovanović potom ispalio još jedan metak u sebe, proizlazi iz nalaza istrage pogibije dvojice gardista. Smrt vojnika nastupila je kao posledica ranjavanja iz vatrenog oružja koje su dužili, a da nema učešća trećeg lica saopštio je kapetan Vuk Tufegdžić, istražni sudija Vojnog suda na konferenciji za novinare održanoj u Domu Vojske.

„Ukupno je ispaljeno 20 metaka iz obe puške, s tim što je više metaka ispaljeno iz puške vojnika Jakovljevića“, rekao je Tufegdžić. Prema njegovim rečima, ukupno je ispaljeno 20 metaka, ali je zbog nepristupačnog terena dosad pronađeno 14 čaura koje su bile skoncentrisane na dve lokacije i jedno zrno je izvađeno iz zemlje. Dosadašnjim veštačenjem obuhvaćeno je 11 čaura i tri ispaljena projektila.

On je novinarima pročitao saopštenje u kome se navodi da je nalazom obdukcije utvrđeno da je Milovanović zadobio dve prostrelne i jednu ustrelnu ranu, sa pravcem kretanja od spreda prema nazad, sleva nadesno i nadole, a vojnik Jakovljević dve prostrelne i jednu ustrelnu ranu sa pravcem kretanja od spreda prema nazad i dole. Veštačenjem izvađenih zrna iz tela poginulih vojnika (po jedno zrno pronađeno u svakom telu) utvrđeno je da su oba zrna ispaljena iz puške koju je dužio vojnik Milovanović. Preliminarnim veštačenjem odeće vojnika Milovanovića utvrđeno je postojanje jedne ustrelne rane iz apsolutnog prislona. Veštačenjem tragova barutnih čestica na rukama poginulih vojnika utvrđeno je da takve čestice postoje kod obojice, što ukazuje da su vršili opaljivanje iz oružja.

Posle čitanja ovog saopštenja, novinari su tražili dešifrovanje pojedinih podataka. Ono što ceo slučaj čini čudnim jeste činjenica da su tokom obdukcije iz tela Milovanovića i Jakovljevića izvađena dva zrna i da je veštačenjem utvrđeno da su ta dva zrna ispaljena iz iste puške za koju je bio zadužen vojnik Milovanović. Takođe, preliminarnim veštačenjem odeće vojnika Milovanovića utvrđeno je postojanje jedne ustrelne rane iz apsolutnog prislona (pucao u sebe). Na molbu da pojasni da li je u pitanju samoubistvo vojnika Milovanovića, što proizlazi iz saopštenja, sudija Tufegdžić je odgovorio da ne može, jer „niti hoće o tome da govori niti da pretpostavlja“.

Potom su usledila pitanja. Odgovore na ova pitanja novinarima je uskratio general-major Vidosav Kovačević, načelnik Uprave za moral, koji je prekinuo konferenciju, jer je „Vojska izašla u susret da javnost bude obaveštena o svemu. Dame i gospodo, moram da preuzmem stvar u svoje ruke. Mi smo napravili presedan, da sud uključimo u javnost, rekli smo vam ovo što smo vam rekli i molimo vas da nas razumete. Nikakvi zaključci sada se ne mogu donositi. Kada bude sve završeno onda će komisija doneti zaključak.“

Kovačević je izjavio da je pored istražnih vojnih organa, formirana i vojna komisija Genarlštaba koja treba da utvrdi okolnosti tragičnog događaja i eventualnu odgovornost.

10. oktobar: Istražni sudija kapetan Tufegdžić saopštio je da će rezultati zvanične istrage biti saopšteni krajem sledeće nedelje.

11. oktobar: Roditelji poginulog Milovanovića sumnjaju u izveštaj Vojske. Otac Petar Milovanović izražava sumnju da su vojnici ubijeni jer su videli ili saznali nešto što nisu smeli. On takođe kaže za „Glas javnosti“ da na grudima njegovog sina nije bilo rana od metaka.

Draženov otac kaže da će zbog pogibije svog sina tražiti na uvid zapisnik sa uviđaja, obdukcioni nalaz i da će zahtevati rekonstrukciju događaja.

13. oktobar: Na zahtev predsednika Vrhovnog saveta odbrane Svetozara Marovića formirana je državna komisija (u javnosti poznata kao „nezavisna“) u kojoj su predstavnici MUP-a Srbije, Bezbednosno-informativne agencije, pravosudnih organa Srbije i nezavisni stručnjaci“, saopštio je Prvoslav Davinić, ministar odbrane Srbije i Crne Gore. U komisiji će biti i član Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine SCG, kao i predstavnici nevladinih organizacija.

Komisija će raditi „na dva nivoa“: političkom i stručnom, pod rukovodstvom Božidara Prelevića direktora nevladine organizacije Leks, naglasio je Davinić. U komisiji su Davinić, Borislav Banović, predsednik Odbora za odbranu Skupštine SCG, Dragan Jočić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, Branislav Bjelica, zamenik srpskog ministra pravde, Rade Bulatović, direktor BIA, i Jovan Buturović iz Centra za civilno-vojne odnose.

Davinić je, na konferenciji za novinare sazvanoj na zahtev Svetozara Marovića, kazao da je istraga završena i slučaj predat Vojnom tužilaštvu. „Na osnovu rezultata dosadašnje istrage neosporne su sledeće činjenice. Veštačenjem je nepobitno utvrđeno da je tehnički sistem obezbeđenja objekta bio ispravan i da nije registrovan ulazak, izlazak i prisustvo stranih lica. Prisustvo barutnih čestica dokazano je samo kod poginulih vojnika, čime se isključuje da je neko treći bio na mestu događaja, rekao je ministar Davinić

Povodom informacija u medijima da su kasarnu u Topčideru u to vreme kontrolisali istražitelji Haškog tribunala, Davinić je rekao da je obavljana kontrola, ali ne u to vreme. „Redovna kontrola tog objekta obavljena je nedelju dana ranije, ali ne od strane međunarodnih organizacija. Istog dana kontrolisano je još 25 objekata u vojsci. Utvrđeno je da se objekat namenski koristi, da u njemu nisu lica koja tu ne treba da budu, pa ni haški optuženici.“ Ministar je precizirao da su vojnici obezbeđivali kuću na Dedinju koja ima posebnu namenu; u njoj nema luksuznih apartmana i tamo ne borave državni rukovodioci. To je, prema njegovim rečima, „hladna i mračna kuća koju održavaju domaćica i spremačice, a zbog svog položaja ima poseban karakter“.

Rosa i Dragoljub Jakovljević, majka i brat vojnika Dragana za „Novosti“ su izjavili da ne veruju nijednoj reči zvanične verzije o pogibiji dvojice vojnika u Topčideru.

15. oktobar: Florans Artman, portparol haške tužiteljke, na više puta ponovljeno pitanje da li je informacija da se Mladić krio na lokaciji u podzemnom vojnom gradu na Topčideru prosleđena iz Haga, odgovorila je: „Nije isključeno da se Mladić skrivao baš u tom delu Beograda.“

21. oktobar: Svetozar Marović izjavio je povodom hitne sednice Vrhovnog saveta odbrane da će svi nalazi istrage o pogibiji trojice pripadnika Vojske biti obelodanjeni i nijedan detalj neće biti sakriven od javnosti, javlja Tanjug.

22. oktobar: Ministar Prvoslav Davinić je zbog novih saznanja o pogibiji trojice vojnika uputio zahtev predsedniku SCG Svetozaru Maroviću za hitno održavanje sastanka VSO-a. Davinić je za „Blic“ objasnio: „Postoje neka saznanja koja se odnose na mogućnost da istraga nije dovoljno profesionalno urađena i da su napravljeni neki propusti.“

Vrhovni savet odbrane naložio je Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije i Crne Gore da nezavisnoj komisiji za ispitivanje okolnosti pod kojima su poginuli vojnici u Topčideru i dalje pruže svu potrebnu pomoć, radi nesmetanog rada i potpunog rasvetljavanja događaja.

Nakon sednice Vrhovnog saveta odbrane, Davinić je izjavio da smrt vojnika nema veze sa haškim beguncima.

Mesto na kome su ubijeni vojnici su, u pratnji novinara i pod nadzorom predstavnika Vojske SCG, obišli i članovi državne Komisije. Novi detalji nisu saopšteni, jer, kako je objasnio Božo Prelević, poseta mesta tragedije bila je tehnički početak istrage, konkretno, upoznavanje sa konfiguracijom terena.

Zbog pogibije dvojice vojnika u Topčideru, ministar odbrane SCG Prvoslav Davinić smenio je komandanta Gardijske brigade pukovnika Radomira Ćosića. Davinić je, istim povodom, doneo odluku o premeštanju, odnosno raspoređivanju na druga radna mesta starijeg vodnika Marka Kovačevića i civilnih lica na službi u Vojsci SCG Ivana Pavlovića, Dejana Pavlovića i Nenada Ćosića, saopštila je Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane.

Advokat porodice pokojnog Dražena Milovanovića, Jovica Mitić, rekao je da će tela vojnika biti ekshumirana i da će biti obavljene nove obdukcije.

24. oktobar: Predsednik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić zatražio je od Svetozara Marovića da smeni ministra odbrane Prvoslava Davinića i načelnika Generalštaba Vojske SCG Branka Krgu ako oni sami ne podnesu ostavke.

Porodica vojnika Jakovljevića nije dozvolila vojnim istražnim organima ekshumaciju njegovog tela.

Petar Milovanović, otac nastradalog gardiste Dražena, izjavio je za „Novosti“ da neće komentarisati detalje istrage nezavisne komisije, koja je obavila ponovnu obdukciju tela njegovog sina, dok ne budu saopšteni konačni zaključci. Božo Prelević je, gostujući u vestima TV B92, ocenio da je slučaj koji Komisija istražuje veoma komplikovan, i da ne isključuje mogućnost da je treće lice učestvovalo u ovom događaju.

Istražni sudija Vuk Tufegdžić je u izjavi listu „Večernje novosti“ rekao da je istraga bila profesionalna i u skladu sa zakonom. „Ja za nove detalje ne znam. Ako je Davinić to rekao (da ima novih detalja), kvalifikovao se kao svedok. Ja ga kao istražni sudija mogu pozvati da nam saopšti ta nova saznanja.“ Tužilac Vojnog suda u Beogradu pukovnik Rade Milojević odustao je od zahteva za ekshumaciju posmrtnih ostataka vojnika Dragana Jakovljevića. Vojni tužilac je odustao, zbog insistiranja roditelja da ne dozvole ponovnu obdukciju sina i njihovog stava da „veruju u raniji obdukcioni nalaz“. Božo Prelević kaže da je zbog stava porodice Jakovljević „otežana istraga“, ali da se ekshumacija može izvršiti i bez saglasnosti porodice.

26. oktobar: Postoji „izražena želja predsednika SCG i dvojice ministara da pruže pomoć, kao i načelnika Generalštaba Vojske SCG Branka Krge“, ali „se čini da vojno tužilaštvo nije obavešteno da je Staljin umro“, kaže Prelević: „Imam utisak da neko iz Vojske vuče aktivne poteze da oteža ekshumaciju Jakovljevića, i ja sam to rekao i predsedniku Maroviću, kao i ministru Draganu Jočiću i ministru Daviniću“.

Na osnovu izveštaja sa ponovne obdukcije poginulog vojnika Dražena Milovanovića došlo se do novih činjenica, koje mogu bitno da pomognu otkrivanju uzroka stradanja dvojice gardista u topčiderskoj kasarni, izjavio je za „Novosti“ Prelević. Jakovljevićevi roditelji, koji su zabranili ekshumaciju, ipak su pristali na ovaj zahtev.

„Vojni objekat na Topčideru, gde su stradala dvojica gardista, svojevrstan je spomenik ljudske gluposti i jednog ludog verovanja da bi Srbija mogla da bude meta nuklearnog udara. Rado bih vam ispričao sve što znam o njemu, ali je taj objekat, iz meni nepoznatih razloga, proglašen za vojnu tajnu“, rekao je za „Nacional“ general Vuk Obradović, predsednik Socijaldemokratije.

Vojni tužilac u Beogradu pukovnik Nikola Petković negirao je juče da vojno tužilaštvo vrši opstrukciju i pokazuje nerazumevanje za rad Komisije. Istražnim organima javio se pre nekoliko dana, kako „Blic“ nezvanično saznaje, svedok koji se našao u Drajzerovoj ulici neposredno posle tragičnog događaja. Ta osoba, prema nezvaničnim informacijama, izjavila je da je videla vozilo i „čudno obučeno lice“ kako ulazi u taj automobil.

Predsednik Vojnog suda pukovnik Đorđe Trifunović izjavio je za RTS da ne postoji video-zapis sa mesta pogibije dvojice gardista, jer je video-rikorder neispravan i da čak i da postoji ne bi rešio slučaj, jer kamere ne pokrivaju taj deo prostora.

Podgoričke „Vijesti“ pišu da je dosadašnja istraga o pogibiji dvojice gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni na Topčideru pokazala da oni nisu pucali jedan na drugog. List navodi, pozivajući se na izvor blizak vojnom vrhu, da su dokazi o tome i mnogim drugim detaljima predstavljeni i članovima VSO-a na sednici održanoj u Podgorici.

27. oktobar: Vojni sud upozorio da istražni postupak o pogibiji dvojice gardista nije javan i da niko nije ovlašćen da daje saopštenja. Vojni sud je, takođe, ukazao da pojedini mediji iznose „neverovatne spekulacije o događaju, izazivajući na taj način uznemirenje“.

Vojni tužilac Nikola Petković je rekao da ne postoji opstrukcija rada Komisije i naglasio da tužilaštvo i komisija imaju isti cilj – da se utvrdi istina u onoj meri u kojoj je to moguće.

Prelević je dan pre toga u izjavi RTS-u rekao da je prethodna obdukcija rađena pre balističkog veštačenja i da je, posle ponovne obdukcije tela jednog vojnika, jasno da je neophodno obaviti ekshumaciju i obdukciju i drugog vojnika. Predsednik Srbije Tadić je primetio da u medijima ima „puno insajderskih informacija“ o pomenutoj sednici i o pogibiji vojnika, iako je dogovoreno da se o tome ćuti dok istraga ne bude okončana.

Svetozar Marović potvrdio je u intervjuu za magazin na engleskom jeziku „KorD“ da su na nedavnoj sednici Vrhovnog saveta odbrane iznete nove činjenice o pogibiji vojnika. Marović je izjavio da se posle iznošenja novih činjenica na prošlonedeljnoj sednici Vrhovnog saveta odbrane ne isključuje mogućnost da se neko krio u objektu koji su vojnici čuvali. „Nakon izveštaja komisije mogućno je da se otvori i pitanje odgovornosti. Ništa nije važnije od pune istine u ovom slučaju i za ovaj slučaj ćemo ići do kraja. Ako je skrivan neko od haških optuženika, lično ću da tražim odgovornost bez obzira na to o kome se radilo“, rekao je Marović.

Vojni tužilac u Beogradu pukovnik Nikola Petković izjavio je agenciji Beta da će verovatno biti naložena ekshumacija i ponovna obdukcija tela Dragana Jakovljevića, drugog vojnika poginulog u kasarni Topčider.

Vojnom tužilaštvu dostavljen je zaključak sa ekshumacije i reobdukcije vojnika Dražena Milovanovića, ali tužilac Petković nije želeo da govori o njegovom sadržaju.

Pukovnik Radomir Ćosić, komandant gardijske brigade, kaže za nedeljnik „Telegraf“ da nije smenjen, već je iz osećanja moralne odgovornosti podneo zahtev za penziju.

„U četvrtak će biti ekshumacija posmrtnih ostataka poginulog gardiste Dragana Jakovljevića“, potvrdio je za „Novosti“ istražni sudija Vojnog suda u Beogradu kapetan Vuk Tufegdžić, koji je na predlog Vrhovnog vojnog tužioca potpisao rešenje o reobdukciji. U OUP-u Savski venac prijavila se žena, koja je rekla da je bila svedok tragičnih događaja. Ispričala je da je navodno čula pucnje i videla čudno obučenog čoveka u Drajzerovoj ulici u neposrednoj blizini kasarne.

28. oktobar: Na groblju u selu Bela Reka kod Šapca, uprkos protivljenju roditelja, ekshumirano je telo Dragana Jakovljevića.

Svedok koji je neposredno posle pucnjave u kasarni Topčider navodno video civila sa „fantomkom“ na glavi u neposrednoj blizini mesta događaja ne postoji, izjavio je za „Politiku“ Božo Prelević.

Građanski savez Srbije podržao je izjavu Marovića da neće biti pošteđeni odgovornosti ni načelnik Generalštaba Branko Krga ni ministar odbrane Prvoslav Davinić, zbog pogibije dvojice vojnika u kasarni na Topčideru.

Civil sa „fantomkom“, koji je 5. oktobra ujutro viđen ispred kasarne u Topčideru nedugo nakon što su poginuli vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Mladenović, saznaje „Blic“, udaljio se iz Drajzerove ulice pik-apom reno jagodinske registracije. Kako je „Blic“ već pisao, istražnim organima se pre izvesnog vremena javio svedok, radnik jednog beogradskog komunalnog preduzeća.

O misterioznom svedoku, koji je, navodno, video „čudno odevenu priliku“ kako ulazi u kola u Ulici Teodora Drajzera, neposredno posle pucnjave, niko od zvaničnih organa ne želi da govori.

29. oktobar: Nalazi prvobitne obdukcije tela vojnika Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su nastradali 5. oktobra u kasarni u Topčideru, prema saznanjima „Blica“, poklapaju se sa rezultatima do kojih su stručnjaci nezavisne komisije došli posle ekshumacije njihovih tela.

Vuk Tufegdžić za „Danas“ je samo kratko rekao da je priča o civilu s „fantomkom“ glupost.

30. oktobar: Vuk Tufegdžić izjavio je da neće biti rekonstrukcije dok ne stignu nalazi obducenata, koje je angažovala nezavisna komisija kako bi izvršili ponovnu obdukciju poginulih vojnika Gardijske brigade.

1. novembra: U kasarni „Bubanj potok“ obavljen je deo rekonstrukcije. Takođe su obavljena ponovljena balistička veštačenja. Ovom veštačenju i delu rekonstrukcije prisustvovali su Božo Prelević i članovi komisije.

Stručnjaci nezavisne komisije izvršili su veštačenje oružja Jakovljevića i Milovanovića.

Istraga je proširena na trojicu civila koji su zaposleni u vojnom objektu u kom se dogodila tragedija. To su Nenad Ćosić, sin doskorašnjeg komandanta Gardijske brigade, i Ivan i Dejan Pavlović, takođe rodbinski povezani sa jednim visokorangiranim oficirom VSCG.

Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović u trenutku smrti nisu bili u normalnom, stojećem položaju, već su se nalazili u takozvanom borbenom, čučećem položaju, rekao je za „Politiku“ izvor blizak istrazi koji je insistirao na anonimnosti. („Politika“, 2. novembar 2004)

2. novembar: Rezultati dodatne obdukcije završeni su, ali još ne mogu da budu saopšteni javnosti, rekao je Božo Prelević. „Zasebno gledano, svaki nalaz ponaosob mogao bi da dâ drugačiju sliku o tome šta se dogodilo 5. oktobra. Zbog toga su formirani timovi stručnjaka iz različitih oblasti i oni će tek kada sva veštačenja i svi nalazi budu završeni moći da daju jedinstveno mišljenje. Oni će tek tada, na osnovu svih nalaza, zaokružiti sliku o okolnostima pogibije dvojice vojnika.“

Istražni sudija Vojnog suda Vuk Tufegdžić kaže za „Blic“ da je saslušao svedoke u vezi sa pogibijom dvojice gardista. „Izjave svedoka potvrđuju da još nema indicija o učešću treće osobe u ubistvu. Međutim, istraga i dalje ne isključuje bilo koju drugu mogućnost.“

Izjave svedoka, tvrdi Tufegdžić, demantuju priču o čoveku sa „fantomkom“ na glavi koji je navodno viđen ispred kasarne u kamionetu jagodinske registracije neposredno nakon pucnjave.

Državna komisija imala je sastanak radne grupe, na kome su analizirani tragovi.

„Vojno-bezbednosna agencija najozbiljnije istražuje mogućnost da su gardiste ubili agenti stranih obaveštajnih službi.“ („Kurir“, 3. novembar 2004)

3. novembar: Davinić je izrazio zabrinutost zbog pripisivanja netačnih informacija krugovima bliskim vrhu Vojske SCG i rekao da bi „voleo da se ispita rad medija tim povodom“.

Posle ekshumacije i reobdukcije tela vojnika, za sada sa sigurnošću može da se tvrdi samo sledeće: nijedan od vojnika nije izvršio samoubistvo, piše „Nedeljni telegraf“, pozivajući se na svoj neimenovani izvor.

4. novembar: Prvoslav Davinić izjavio je u Skupštini SCG da će preliminarni rezultati istrage o pogibiji dvojice gardista biti poznati sredinom sledeće nedelje. Davinić kaže da su i on i Savet ministara SCG veoma zadovoljni dosadašnjim tokom istrage. „Istina će možda biti i neprijatna, ali ukoliko se utvrdi nečija odgovornost, niko neće pobeći od nje.“

Prelević izjavljuje da će do sredine sledeće nedelje biti obavljeni rekonstrukcija, saslušanja i veštačenja događaja u kome su stradali vojnici.

On je, kako kaže, pre dva dana, obavestio članove Vrhovnog saveta odbrane o dosadašnjem radu nezavisne komisije. „Članovima VSO-a kazao sam da nije bilo opstrukcije u smislu da nešto nismo mogli da dobijemo. Više se radilo o varničenju između nas i tužilaštva, jer sve što smo tražili dobili smo, ali je pitanje u kojim rokovima. Mislim da se radilo o nerazumevanju uloge komisije. Od VSO-a smo dobili punu podršku i obećanje da će se maksimalno izlaziti u susret članovima komisije.“

5. novembar: Stručnjaci nezavisne komisije obavili su tehničku rekonstrukciju događaja u vojnom objektu u Ulici Teodora Drajzera u Topčideru. Po završetku rekonstrukcije, članovi komisije saslušavali su u Palati federacije svedoke ovog događaja.

Predsednik beogradskog Vojnog suda Đorđe Trifunović negirao je da je istražni sudija Vuk Tufegdžić izjavio da je kod pogibije vojnika isključena umešanost „neke treće osobe“, kako je to preneo TV B92. „Vuk Tufegdžić nikada nije rekao da treća osoba nije umešana u pogibiju vojnika i zaista mi nije jasno zašto se mediji tako ponašaju“, naglašava Trifunović.

7. novembar: Prelević je izjavio da će se obaviti rekonstrukcija događaja, koju je zakazao Tufegdžić. „U ponedeljak će se obaviti rekonstrukcija vojnoistražnog dela, ali i nezavisne komisije, a od rezultata te rekonstrukcije videće se kojom brzinom možemo da objavimo podatke“, kazao je Prelević. Kada će komisija predati izveštaj Vrhovnom savetu odbrane, zavisiće od toga da li je posle rekonstrukcije potrebno uraditi dodatne analize ili ne, rekao je on, dodavši da ne može tačno precizirati kada će to biti.

DHSS smatra da načelnik Generalštaba VSCG Branko Krga i ministar odbrane Davinić moraju ne samo da budu smenjeni već i da krivično odgovaraju. Krgu i Davinića DHSS optužuje da su „pokušali da sakriju uzroke pogibije gardista u Topčideru“.

Bogoljub Karić i njegov PSS zatražili su da se formira i anketni odbor Skupštine SCG koji bi ispitao „učestale incidente u VSCG“.

„Nama u VSCG je potrebna, da ponovim, puna istina. Optužbe da ‘Vojska loše vodi istragu’ potpuno su neosnovane“, kaže za „Novosti“ načelnik Generalštaba VSCG general-pukovnik Branko Krga. „Odgovorno tvrdim da se ni u Topčideru ni u bilo kom drugom objektu pod kontrolom VSCG ne krije niko za kim je raspisana poternica iz Haga.“

Božo Prelević je izjavio gostujući u emisiji TV B92 da je ovaj slučaj u sudskom i balističkom smislu veoma komplikovan, jer se posle samog događaja diralo sporno oružje a čaure su pronađene naknadno.

8. novembar: Tokom rekonstrukcije eksperti nezavisne komisije neočekivano su napustili mesto nesreće i najavili da će sutradan održati sopstvenu rekonstrukciju.

„Početku rekonstrukcije prisustvovali su svi članovi nezavisne komisije, na čelu sa Božom Prelevićem, koji su, kada smo ih zamolili da se malo pomere, da bismo mogli da radimo, demonstrativno napustili rekonstrukciju“, kazao je Tufegdžić. „Objašnjenje da su nas samo zamolili da se pomerimo može da dâ samo Pinokio“, kaže Prelević.

Istražni sudija kapetan Vuk Tufegdžić kazao je za „Danas“: „Mogu da kažem da rekonstrukcija nije pokazala ništa spektakularno i da, kao što je i prethodna istraga utvrdila, nema učešća treće osobe. Treća osoba ne postoji, osim ako je ne nacrtaju.“

9. novembar: Nezavisna komisija obavila je rekonstrukciju. Prelević je kazao: „Još nismo razrešili sve nedoumice oko pogibije vojnika“, i najavio nastavak istrage upoređivanjem nalaza medicinskih stručnjaka sa rezultatima rekonstrukcije, posle čega se nada da će Komisija imati „neke konkretne odgovore“.

Branko Krga kaže da neće odbiti poziv na eventualnu krivičnu odgovornost ako se utvrdi njegova krivica.

10. novembar: „Komisija neće iznositi svoje zaključke u javnost dok izveštaj ne bude predstavljen Vrhovnom savetu odbrane“, izjavio je Božo Prelević. „Kada će javnost moći da sazna ono što smo mi utvrdili, to zavisi od VSO-a.“

Vrhovni vojni tužilac pukovnik Nikola Petković rekao je juče u razgovoru za „Balkan“ da očekuje da će i predstavnici Vojske ovih dana saopštiti svoje rezultate, ali da ne zna kada bi to tačno moglo da se dogodi. „Verujem da bi sve moglo da bude završeno do kraja nedelje, ali ne mogu da preciziram dan, jer može da se dogodi da iskrsne nešto.“

11. novembar: Vojni istražni organi zakazali su pa otkazali konferenciju za novinare – jer bi mogla da utiče na završetak istrage nezavisne komisije. Rezultate vojne istrage javnosti je u Domu Vojske SCG trebalo da saopšte pukovnik Đorđe Trifunović, predsednik Vojnog suda u Beogradu, kapetan prve klase Vuk Tufegdžić, istražni sudija tog suda i sudski veštaci.

„Sve je razjašnjeno. Sud je dobio zajednički nalaz i mišljenje veštaka i stručnjaka sudske medicine. Postoji konačna varijanta događaja u Topčideru, ali nema spektakularnog obrta u odnosu na prva saopštenja“, kaže Trifunović.

Nezavisna komisija saopštiće rezultate istrage sledeće nedelje, jer još nije urađen nalaz veštaka sa Instituta za sudsku medicinu, saznaje „Danas“.

„Imamo odgovore na sve moguće i nemoguće scenarije. Svi konstatovani tragovi naći će se pred punim sastavom komisije, sačinićemo izveštaj i izložićemo ga Vrhovnom savetu odbrane. U slučaju da se utvrdi postojanje treće osobe, komisija će tražiti mandat da uđe i istraži objekat koji su vojnici obezbeđivali“, kazao je Prelević za „Blic“.

„Večernje novosti“ pišu da porodicu Jakovljević neko ucenjuje i preti.

13. novembar: Sednica VSO-a, koja je trebalo da se održi prethodnog dana u Podgorici, otkazana je na zahtev predsednika SCG Svetozara Marovića jer je nezavisna komisija zatražila još vremena da bi se obavile dodatne analize. Kako „Politika“ saznaje, svojevrsna rekonstrukcija pogibije obavljena je juče u Palati Saveta ministara u Beogradu i to u sali u kojoj se sastaje Vrhovni savet odbrane. („Politika“, 13. novembar 2004)

Srpski pokret obnove pozvao je roditelje da ne šalju decu u vojsku sve dok se ne utvrdi istina o tragediji u Topčideru. Ova stranka pozvala je da se u Skupštini SCG formira anketni odbor čiji će cilj biti da Skupštini prezentuje sve rezultate istraga o dosadašnjim nerazjašnjenim tragedijama u našoj vojsci. Danica Drašković tvrdi da su vojnike u Topčideru ubili ljudi Nebojše Pavkovića.

15. novembar: Dogovor predstavnika vojnog pravosuđa i nezavisne komisije povodom izveštaja o pogibiji vojnika nije uspeo na jučerašnjem sastanku. Sastanak je, prema nezvaničnim informacijama, sazvan na inicijativu Generalštaba. („Blic“, 15. novembar 2004)

Svetozar Marović je najavio mogućnost da, ukoliko vojni istražni organi i nezavisna komisija ne reše slučaj pogibije gardista u Topčideru, budu angažovani eksperti iz inostranstva.

Vladan Batić uputio je pismo Maroviću, četvrto po redu, u kojem ga obaveštava da je od člana nezavisne komisije, koja bi trebalo da utvrdi istinu o pogibiji dvojice vojnika u topčiderskoj kasarni, saznao da je gardiste „ubio neko treći“.

18. novembar: Svetozar Marović rekao je da će sednica Vrhovnog saveta odbrane biti održana naredne sedmice, do kada će biti završeni izveštaji o pogibiji dvojice gardista u kasarni Topčider i dodao da će javnost o tom događaju znati istinu „makar tražili stručnjake na poslednjem kraju ove planete“, prenosi Srna.

„Ako se ne poklope izveštaji vojne istražne i nezavisne komisije to ne znači da komisije nisu radile savesno i profesionalno, već da postoje razlike i trebalo bi da bude obavljeno superveštačenje. U takvim situacijama može doći do radikalizacije Vojske, vojnoistražnih organa i određenih civilnih struktura“, rekao je Krga i dodao da tu revizorsku komisiju ne bi trebalo da čine strani, već domaći stručnjaci.

19. novembar: Dvojica gardista su stradali u međusobnom obračunu, posle prepirke i guranja, nalaz je vojne komisije koja je istraživala događaj od 5. oktobra, izneo je u ekskluzivnom intervjuu za „Politiku“ Đorđe Trifunović, predsednik Vojnog suda u Beogradu.

20. novembar: Nema dokaza da je Dragan Jakovljević ubio Dražena Milovanovića, pa potom i sebe, tvrdi za „Politiku“ stručnjak iz nezavisne komisije, reagujući na ekskluzivno objavljivanje nalaza vojne komisije koja je istraživala pogibiju dvojice gardista. („Politika“, 20. novembar 2004)

21. novembar: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je policija u Šapcu uhapsila trojicu muškaraca koji su pokušali da ucene roditelje Dragana Jakovljevića.

24. novembar: Ekspertski deo državne komisije, koja ispituje okolnosti pogibije dvojice gardista u Topčideru, završio je rad. Radio B92 objavio je da je komisija došla do zaključka da je u ubistvu gardista učestvovala i treća osoba.

25. novembar: Advokat Jovan Buturović podneo je uoči sednice Nezavisne komisije neopozivu ostavku na članstvo u ovom telu. „Prvi razlog zbog kojeg sam dao ostavku je to što zakon ne poznaje komisije već nadležne državne organe, što su u ovom slučaju vojna policija, vojni sud i vojno tužilaštvo.“ Prema njegovim rečima, drugi razlog za njegovu ostavku je „mnogo metodoloških grešaka u radu komisije“.

„Sve prikupljene činjenice, dokazi, veštačenja, analize i izjave svedoka ukazuju da Dragan Jakovljević nije sam sebi naneo konstatovane povrede, konačan je zaključak troje veštaka sudske medicine i veštaka balističara Gradimira Konstantinovića, saznaju „Novosti“. Iz izveštaja, na gotovo stotinak stranica, uočljivo je da ne može biti ni govora ni da je samoubistvo počinio Dražen Milovanović. Ovakav stav zauzeli su profesori Slobodan Savić i Miroljub Obradović, docent Ivanka Baralić (svi sa Instituta za sudsku medicinu u Beogradu) i veštak balističar Gradimir Konstantinović. Drugačije je, međutim, mišljenje balističara Miroslava Busarčevića i Milana Kunjadića, koji „teoretski ne isključuju prisustvo treće osobe“, ali i dozvoljavaju mogućnost da je Dragan Jakovljević izvršio samoubistvo.

29. novembar: Vojno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv nepoznatog lica („trećeg lica“) za počinjeno krivično delo, jer je na osnovu rezultata istrage potvrđeno da je vojnik Dragan Jakovljević izvršio napad, odnosno ubio svog druga Dražena Milovanovića. Pošto je Jakovljević izvršio samoubistvo, tužilaštvo je protiv njega odbacilo krivičnu prijavu.

Prvoslav Davinić izjavio je da će istraga o pogibiji dvojice gardista u Topčideru trajati sve dok se ne sazna prava istina o tom događaju.

Vojno tužilaštvo predstavilo je na RTS-u rezultate istrage pogibije dvojice gardista po kojima je njihova smrt rezultat međusobnog sukoba i koja isključuje učešće treće osobe.

Boža Prelević je ocenio da je taj izveštaj „četvrta verzija“ vojnih organa u kojima nema govora o tome da je vojnik Milovanović poginuo od rana zadobijenih iz apsolutnog prislona.

„Aleksandrić je pre izvesnog vremena na Institutu za sudsku medicinu, pred više stručnjaka i punomoćnikom porodice vojnika Jakovljevića, rekao da nema ni ‘S’ od samoubistva kod tog vojnika. Mislim da je sada bliže istini, ali i dalje postoje krupne materijalne neistine“, rekao je Prelević. 30. novembar: Vrhovni vojni tužilac Nikola Petković izjavio je da istraga nije utvrdila motive pogibije dvojice gardista u Topčideru, niti kako se desilo da su oni zamenili puške. Pukovnik Petković je kazao da je tužilaštvo rekonstrukcijom, na osnovu tragova koji su ostali na terenu i rana vojnika, utvrdilo kako se incident dogodio. „Sve ostalo, kao i motive, nije moguće utvrditi na osnovu raspoloživih podataka“, rekao je vojni tužilac.

1. decembar: Državna komisija za ispitivanje pogibije dvojice vojnika na Topčideru završila je rad, a detalji nalaza biće prezentovani javnosti posle zasedanja VSO-a izjavio je Božo Prelević. On kaže da bi bilo dobro kada bi bila obavljena javna rekonstrukcija događaja, ali da će se način saopštavanja rezultata istrage, ipak, znati posle sednice i dogovora na VSO-u. Zaključak komisije je da se nijedan od vojnika nije ubio, već da su ubijeni.

Na mecima izvađenim iz tela gardista pronađen je DNK ženske osobe, saznaje „Blic“.

Branimiru Aleksandriću, upravniku Instituta za sudsku medicinu, iskazano je nepoverenje, a zahtev za njegovu smenu prosleđen je dekanu Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji o tome treba da odluči. Zahtev za smenu usledio je posle njegovog angažovanja od vojnog tužilaštva i tumačenja šta se desilo 5. oktobra u kasarni u Topčideru.

2. decembar: Sednica VSO-a o pogibiji dvojice vojnika u Topčideru biće sazvana nakon što tom telu bude dostavljen izveštaj o rezultatima rada nezavisne komisije. Prelević je agenciji Beta izjavio da je VSO zatražio da mu, pored zaključaka, bude dostavljen i „sublimirani izveštaj od nekoliko stotina stranica“ o rezultatima i toku rada komisije. On je naveo da bi taj isveštaj mogao biti završen za nekoliko dana.

8. decembar: Nezavisna komisija dostavila je članovima VSO-a zaključke i stručne nalaze, i sednica VSO-a na kojoj će biti razmatran taj izveštaj biće održana u petak, potvrdio je ministar odbrane SCG Prvoslav Davinić.

„Istraga je pokazala da je vojnik Jakovljević ubio Milovanovića, seo na zemlju i kratkim rafalom ubio sebe. Nema trećeg lica i nema druge istine“, kazao je za RTS specijalista sudske medicine Branimir Aleksandrić.

9. decembar: Vladan Batić, pravni zastupnik porodice Jakovljević, najavio je da će krivične prijave biti podnete protiv istražnog sudije Vuka Tufegdžića, predsednika Vojnog suda Đorđa Trifunovića, tadašnjeg komandanta Gardijske brigade Radomira Ćosića i načelnika Generalštaba Vojske SCG Branka Krge.

Pravni zastupnik porodice Milovanović Jovica Mitić izjavio je za „Balkan“ da porodica poginulog gardiste Dražena Milovanovića poštuje Vojsku i rad vojnih pravosudnih organa, a da poverenje poklanja nezavisnoj komisiji.

Crnogorski predsednik Filip Vujanović najavio je da će VSO zatražiti superveštačenje nalaza do kojih su došle nezavisna i vojna komisija.

10. decembar: VSO je prihvatio zaključke državne komisije: da postoje protivrečnosti koje se jedino mogu razjasniti u krivičnom postupku pred civilnim sudom.

11. decembar: Ministar pravde Srbije Zoran Stojković izjavio je da će krivični postupak povodom pogibije dvojice gardista u Topčideru biti pokrenut pred Okružnim sudom u Beogradu.

14. decembar: Stručnjaci državne komisije su, na konferenciji za novinare, obavili rekonstrukciju događaja i dali mišljenje po kojem vojnici nisu mogli da izvrše samoubistvo, niti su mogli da poginu u međusobnom obračunu. Vojnike Gardijske brigade Vojske SCG 5. oktobra na Topčideru ubila je treća, nepoznata osoba, koja je u trenutku ubistva bila unutar kruga kasarne, zaključak je izveštaja ekspertskog dela državne komisije.

„Jedini logičan zaključak je da je neko razoružao vojnike, a zatim pucao u njih puškom koju je dužio jedan od vojnika. Milovanović, iz čije je puške pucano, ubijen je s razdaljine od četiri, a Jakovljević s jednog metra“, kaže za „Danas“ Božo Prelević.