Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović postao je počasni konzul za Vojvodinu. Tu funkciju mu je dodelilo Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije

Dugogodišnji direktor Srbijagasa Dušan Bajatović postao je krajem septembra počasni konzul za Vojvodinu, a funkciju mu je dodelilo Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije.

„Naredbom Ministarstva spoljnih poslova Rusije br. 20061 od 9. septembra 2025. godine, državljanin Republike Srbije Dušan Bajatović imenovan je na pet godina za počasnog konzula Ruske Federacije u gradu Novom Sadu (Republika Srbija), sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom kao njegovim konzularnim okrugom“, navodi se u objavi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Od Srbijagasa do konzulata

Vlada Republike Srbije je još 2008. godine imenovala Bajatovića za generalnog direktora Javnog preduzeća Srbijagas.

Godine 2010. potpisao je sa ruskim partnerima osnivački ugovor zajedničkog srpsko-ruskog preduzeća za podzemno skladište gasa Banatski Dvor.

Takođe, Bajatović je član Radne grupe za praćenje američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS). Cilj ove grupe je, kako je saopšteno, da dođe do „najboljih rešenja u interesu Republike Srbije“.

A, novi rok za stupanje na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije pomeren je za 8. oktobar.

