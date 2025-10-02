Da Rusi razmišljaju o prodaji dela NIS-a Amerikancima, potvrdio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je, kako je dodao, pitanje da li će američka strana prihvatiti

Navodi da je ruska strana predložila da deo NIS-a bude prodat Amerikancima i da NIS kupuje deo američke nafte su tačni, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali da je, kako je dodao, pitanje da li će američka strana to prihvatiti.

„Ja nisam siguran u to, ali da se nadamo da hoće. Voleo bih da grešim, voleo bih da su Rusi pronašli čarobnu formulu da taj problem reše. Plašim se da moj nos dobro prepoznaje teške situacije“, rekao je Vučić novinarima u Kopenhagenu, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice.

Izjava dolazi nakon postavljanja novog roka za stupanje na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije koji je pomeren za 8. oktobar.

Izvor: FoNet

