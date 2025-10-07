Šta do sada znamo o dronu kamikazi sa minom koji je pronađen u dvorištu vrtića

Predsednik pokreta SRCE Zdravko Ponoš postavio je na društvene mreže u ponedeljak, 6. oktobra, sliku drona kamikaze, koji je nađen u dvorištu obdaništa na Batajničkom drumu.

„Gašiću, da ovo tebi nije ispalo? Možda nisi prometio“, napisao je Ponoš.

Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za Nova.rs da je projektil, u stvari dron kamikaza sa inertnom minobacačkom minom. To znači da je bez eksploziva.

Komentarišući da li i kako je moglo da se desi da ovakva jedna letelica dospe, kako Ponoš navodi u blizini obdaništa, Radić kaže da je to moguće tokom ispitivanja rada letelica.

„Ispitivali su kako radi, izgubili su kontrolu i to se dešava“, rekao je Radić.

Policija je obezbedila mesto gde je pronađen dron, a na terenu su i bile i kontradiverzione ekipe, saznaje Nova.rs. Dron je, dodaju, pronađen ispod drveta, a na njemu je bilo ležište sa projektilom bez eksplozivnog punjenja i upaljača.

Šta je dron kamikaza

Lutajuća municija, poznata i kao dron samoubica, dron kamikaza ili eksplodirajući dron, ima karakteristike krstarećih raketa i udarnih bespilotnih letelica. Razlikuje se od krstarećih raketa po tome što su dizajnirane da relativno dugo lutaju oko ciljanog područja, a od udarnih bespilotnih letelica po tome što je lutajuća municija namenjena da se potroši (samouništi) u napadu i ima ugrađenu bojevu glavu. Kao takva, može se smatrati i dalekometnim oružjem.

Lutajuća municija se prvi put pojavila 1980-ih, kada je dobila ulogu borbe protiv neprijateljske protivvaždušne odbrane.

