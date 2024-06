Doktor Dragan Milić i kandidat za gradonačelnika koalicije „Biramo Niš“ Đorđe Stanković izjavili su na konferenciji za medije u Nišu da opozicija neće učestvovati na eventualnim novim izborima u ovom gradu.

„Možete da organizujete izbore koliko hoćete, ali bez nas. Mi nove izbore nećemo prihvatiti, izbori su završeni voljom građana koji su pokazali da SNS više nema većinu. Besmisleno je da organizujete stalno izbore, na dva ili tri meseca, da se igramo klikera nećemo. Budite ozbiljni, nemojte na Nišu da polomite zube i da zbog Niša izgubite vlast u celoj Srbiji. Pokažite da ste vitezovi i priznajte da ste izgubili“, rekao je Milić.

Kandidat za gradonačelnika koalicije „Biramo Niš“ Đorđe Stanković dodao je da je opozicija pobedila na održanim izborima kao i da će Niš imati novu lokalnu vlast.

„Predsednik Vučić je pristao da odustane od onoga što nema, a sada će nas da tera da odustanemo od onoga što imamo. Mi od toga, naravno, nećemo da odustanemo“, naglasio je Stanković.

Pobedili smo i Vučića i pritisak i bojkot

On je ocenio da je opozicija u Nišu pobedila u utakmici koja je počela sa pet golova razlike za vlast.

„Pobedili smo i Vučića, i pritiske i bojkot“, dodao je on.

„Za sve događaje koji su se desili od trenutka raspisivanje izbora, biće odgovorna Danijela Milićević, predsednica GIK-a. Dešavale su se mnoge stvari gde je prekršen zakon“, podvukao je Stanković.

Ruska stranka je falsifikovala potpise

On je optužio Rusku stranku da je falsifikovala potpise i da je protiv ove partije podneta krivična prijava još 21. maja.

„Ona je bez mogučnosti da se kandidujete kandidovana, falsifikovala je potpise, reagovali smo i naglasili šta se dešava. Oni tvrde da su dobili mandat sa samo devet glasova više. Konstatovane su nepravilnosti na 52 biračka mesta, a sada ćete videti kako to izgleda u kontekstu ljudi koji su gledali birački spisak. Vi imate na ovom spisku da piše da imaju pet glasova, a onda ispravljeno da piše da imaju šest. Ispravljena je četvorka na peticu i ispravljena je jedinica na četvorku. Možda to nekome izgleda malo, ali su oni Rusku stranku tako podigli na sedam glasova iznad cenzusa“, objasnio je Stanković.

Brojne manipuilacije

Kazao je da je su predstavnici opozicije utvrdili da je na nekim biračkim mestima veći broj birača od onoga što je bilo evidentirano na biračkom spisku, a na nekim biračkim mestima je broj glasača bio veći i od broja glasačkih listića u izbornoj kutiji.

„Konstatovane su i zloupotrebe glasanja birača van biračkog mesta… Upečatljivo je da na većini biračkih mesta Ruska stranka osvaja 13 glasova, kao i da postoji disproporcija osovjenih glasova na opštini i u Gradu, posebno ako se ima u obzir da je to lista nacionalne manjine. Pitamo se zašto je do to toga došlo. Na opštinama su osvojili po pet, šest glasova, a na Gradu po 13, 15 ili više. To je očigledno manipulisano“, naveo je Stanković.

Dodao je da će zbog svih uočenih nepravilnosti biti podneti dokazi GIK-u.

Foto;: Tanjug / Dimitrije Nikolić Predsednica Gradske izborne komisije u Nišu Danijela Milićević

Šta se događalo u ranim jutarnjim satima

Traži da se prizna rezultat izbora koji je pročitan članovima GIK-a u pet ujutru 3. juna 2024. godine. Insistira na priznavanju tog izbornog rezultata.

„Kada su stizali rezultati, rezultat se konstantno menjao. Radi se o promilima, o veoma malim procentima. Kada su shvatili da će izgubiti izbore, prekinuli su sednicu GIK-a. U dva ujutru imate situaciju da na 75 odsto biračkih mesta Ruska stranka i Alekandar Vučić imaju 30 mandata, a u 2:32 Ruska stranka na promilu 1,09 procenata gubi svoj mandat. U 2.45 sati to tako ostaje, jer se povećava procenat izašlih i automatski se smanjuje mogućnost da Ruska stranka uopšte uđe u parlament, ali se onda dešava šta? Po D’ontovom sistemu, SNS njima uzima mandat i u 3.34 se dešava upravo to. SNS ima 29, Ruska stranka ima jedan, a do pet sati ujutru je bilo skoro 97 odsto pregledanih (glasova) i nije više bilo moguće da se dese promene. Tada su prekinuli glasanje i rekli: ‘To je to’. Sve što se dešavalo kasnije je bila promena volje građana. Promenjena je statistika i aplikacija u koju su unošeni podaci više nije funkcionisala kako treba. Zbog svega ovoga, rezultati u pet ujutru su bili relevantni, i oni su pokazali volju građana“, podvukao je Stanković.

Niš će imati novu lokalnu vlast

Zaključio je da je opozicija izbore dobila i dodao da će Niš imati novu loklanu vlast.

Podsetimo, opozicija je u nedelju uveče proglasila pobedu, koju su potvrdili i u ponedeljak ujutru. Tada je objavljeno da lista oko doktora Dragana Milića, Ujedinjenih, Kreni-promeni i koalicije NADA ima većinu od 31 odbornika u Skupštini grada Niša.

U ponedeljak oko podneva GIK je doneo odluku da dodeli još jedan mandat SNS-u, a njima se nakon toga pridružio i budući odbornik Ruske stranke Tihomir Perić koji je najavio koaliciju i većinu Srpske napredne stranke.